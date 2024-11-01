edición general
El tigre de Harlem: la asombrosa historia real de Ming, una mascota de 192 kg que vivía en un apartamento. [ENG]

Cada día, Antoine Yates, un hombre alto y tranquilo conocido en el barrio como taxista a tiempo parcial, llegaba a casa cargando bolsas llenas de pollo crudo. Sus vecinos bromeaban sobre su extraña dieta, preguntándose cómo un solo hombre podía comer tanta carne. Nadie sospechaba la verdad: que detrás de la puerta de su apartamento vivía un tigre siberiano-bengalí de 192 kilos llamado Ming. De 2000 a 2003, Yates logró mantener este extraordinario secreto.

4 comentarios
#1 candonga1
El apartamento debía oler a tigre.
TodasHieren... #3 TodasHieren...
el pestaco que debía haber en el piso tenía que ser fino. Además no solo el tigre, otros bichos....
Glidingdemon #4 Glidingdemon
A ver quien tenía huevos a entrar a robar, seguro que no echaba la llave cuando se iba a trabajar.
