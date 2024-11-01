El tigre de Harlem: la asombrosa historia real de Ming, una mascota de 192 kg que vivía en un apartamento. [ENG]  

Cada día, Antoine Yates, un hombre alto y tranquilo conocido en el barrio como taxista a tiempo parcial, llegaba a casa cargando bolsas llenas de pollo crudo. Sus vecinos bromeaban sobre su extraña dieta, preguntándose cómo un solo hombre podía comer tanta carne. Nadie sospechaba la verdad: que detrás de la puerta de su apartamento vivía un tigre siberiano-bengalí de 192 kilos llamado Ming. De 2000 a 2003, Yates logró mantener este extraordinario secreto.
| etiquetas: tigre , harlem , ming , antoine yates
static.wikia.nocookie.net/vsbattles/images/9/9e/Tama_06.jpg/revision/l