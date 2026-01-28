Tesla reduce el beneficio un 46% en 2025 con unos ingresos a la baja

Tesla, fabricante estadounidense de coches eléctricos dirigido por Elon Musk, ha cerrado un mal ejercicio con un fuerte desplome de las ganancias y unos ingresos a la baja. La compañía ganó 3.794 millones de dólares (3.181 millones de euros) en 2025, un 46,5% menos que en el año anterior. Los resultados de la compañía se han visto afectados por el aumento de costes, los aranceles de EEUU, la... En el cuarto trimestre, Tesla también bajó ventas y beneficios, aunque superó las previsiones de los analistas. El grupo facturó 24.900 millones de...