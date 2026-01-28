edición general
Tesla reduce el beneficio un 46% en 2025 con unos ingresos a la baja

Tesla reduce el beneficio un 46% en 2025 con unos ingresos a la baja

Tesla, fabricante estadounidense de coches eléctricos dirigido por Elon Musk, ha cerrado un mal ejercicio con un fuerte desplome de las ganancias y unos ingresos a la baja. La compañía ganó 3.794 millones de dólares (3.181 millones de euros) en 2025, un 46,5% menos que en el año anterior. Los resultados de la compañía se han visto afectados por el aumento de costes, los aranceles de EEUU, la... En el cuarto trimestre, Tesla también bajó ventas y beneficios, aunque superó las previsiones de los analistas. El grupo facturó 24.900 millones de...

empresas
comentarios
  #1 Piscardo_Morao
    Y los imbéciles de Tesla le dieron acciones al yonki de la ketamina por valor de 29.000 millones de $ como premio por conducirlos a la ruina hace solo unos meses {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
  #3 Pixmac
    #1 Y habrá que ver cómo sigue en 2026. Puede que el Model Y Estándar se venda bien pero el Cybercab no me creo que vaya a ser el exitazo que Musk piensa. Un fracaso adicional al Cybertruck sería problemático para el fabricante.
  #2 azathothruna
    Los accionistas son como los obreros pobres.
    Eligiendo a la peor opcion
  #4 Waves
    Ni con un palo.
