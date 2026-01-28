edición general
2 meneos
38 clics

Terremoto en la gastronomía madrileña: los motivos por los que cierran cada vez más restaurantes de alta cocina

[Visible en modo lectura] El boom frenético de aperturas que está viviendo la capital empieza a pasar factura al sector ante los cada vez más elevados precios de los alquileres y la enorme competencia.

| etiquetas: crisis , alquiler
1 1 0 K 25 actualidad
6 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#2 candonga1
Ya se han vuelto a casa los venezolanos del barrio de Salamanca?
3 K 56
#3 Icelandpeople
#2 Mañana.
0 K 20
#1 Leclercia_adecarboxylata
Hay dos salmorejos heridos y cuatro plátanos desaparecidos.
0 K 18
#5 cocococo
Por mí como si cierran todos los restaurantes del mundo, me la suda. Yo como en casa, comida casera y cuando salgo fuera con el Opel Corsa viejo llevo comida en la guantera (sin la baliza V16). Cuando me voy lejos compro aunque sea un pan, un paquete de mortadela y me hago un bocadillo, o sea, muchísimo más barato y tal vez más higiénico que comer en un restaurante.

En los restaurantes muchos trabajadores están muy quemados por las condiciones laborales que tienen o por lo que sea, voy yo a…   » ver todo el comentario
1 K 18
javierchiclana #4 javierchiclana *
#0 Yo lo leo completo sin hacer ningún truco.

No hacen mas que quejarse de que se les va el personal... pagad más, hostias. Nadie se va de un trabajo en el que tenga las mejores condiciones laborales.
0 K 16
nilien #6 nilien *
Por ahí en el artículo cuelan que es que claro, los trabajadores ahora son más caros y exigen mejores condiciones, y encima hay mucho absentismo y se marchan si encuentran algo mejor. Igual incluir este tipo de cosas en este tipo de artículos y con ese tipo de sesgo pro-explotadores sobra.

Igual se podría destacar más lo que también figura de que la mayoría de la gente se dedica a abrir locales sin hacer estudios serios sobre si van a funcionar, otros cuentan con que el hecho de que los lleven famosos de medio pelo es garantía de éxito, y en general se considera que 100 euros (!!) por persona es una cuenta de lo más normal y asequible para la mayoría... :-O
0 K 12

menéame