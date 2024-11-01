edición general
46 meneos
87 clics
Una terapia génica con sello español logra revertir el alzhéimer: "Es algo radical"

Una terapia génica con sello español logra revertir el alzhéimer: "Es algo radical"

La clave está en una versión modificada de la proteína E2F4, que actúa como “centro de emergencias celular” y devuelve al cerebro su capacidad para mantener la memoria. Junto a Ángel Lucio Pereira, asesor estratégico de la compañía, ambos desgranan los detalles de este avance que se probará en humanos en 2026. ¿El objetivo? Tratar a personas con alzhéimer en fases moderadas o avanzadas y, si todo va bien, abrir la puerta a otras enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, el glaucoma o incluso al envejecimiento cerebral.

| etiquetas: terapia génica , alzheimer , investigación española
33 13 0 K 441 ciencia
2 comentarios
33 13 0 K 441 ciencia
baronrampante #1 baronrampante
Vaya, espero que sea cierto y vaya para adelante
1 K 17
#2 covacho
Por favor, que sea cierto. Que sea cierto.
0 K 8

menéame