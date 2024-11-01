¿Por qué tengo que reciclar si ya pago impuestos? Desmontamos otro mito con Rubén Amón

"Con la nueva tasa de residuos, ¡yo ya no reciclo!". Es una frase que muchos repiten sin saber que están cayendo en un error de bulto. ¿De verdad tiene sentido dejar de reciclar por pagar una tasa municipal? Rubén Amón lo aclara en 'La octava pregunta'
| etiquetas: reciclaje , tasa municipal , mito , rubén amón
Reciclar es un proceso industrial complejo que realizan empresas especializadas. Y no siempre es posible o económicamente viable.
Si hago el esfuerzo de poner una materia prima a disposicion de la industria, que me pague por ello.
El problema de la generación de residuos no es del ciudadano ni del consumidor. Es que la industria se empeña en generar productos cargados de residuos , embalajes y con piezas de corta duración que hay que cambiar cada poco.
Que cobre un impuesto gordo a la producción.
Si, eso subirá los precios, pero hará más rentable cosas como la reparación, el reciclado, la reutilización...
Que una camiseta te cueste 4 euros hace que sea mejor tirarla que cuidarla o remendarla.
¿Quieres que tenga varios cubos y me moleste en separar la basura? Págame. Yo no trabajo gratis y menos para Ecoembes.