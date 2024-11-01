edición general
Teletrabajo para ‘llenar’ la España Vaciada: el PSOE impulsa una iniciativa en el Congreso para paliar la despoblación

Teletrabajo para ‘llenar’ la España Vaciada: el PSOE impulsa una iniciativa en el Congreso para paliar la despoblación

El PSOE llevará esta semana al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) centrada en uno de los mayores desafíos del país: la despoblación rural. Con esta iniciativa, los socialistas piden al Gobierno que adopte medidas concretas para incentivar el teletrabajo en los municipios más afectados por la pérdida de habitantes, especialmente entre la población joven. El objetivo es claro: fijar población, reactivar la economía local y garantizar oportunidades de futuro en la llamada ‘España vaciada’.

23 comentarios
aggelos #13 aggelos
#10 bueno, ya hemos pasado del singular al plural, que no es poco, en un par de comentarios ya te convences xD
aggelos
tul #14 tul *
#13 a mi no necesitas convencerme de nada porque ya vengo convencido de casa, ahora prueba convencer a los de la CEOE xD
tul
aggelos #21 aggelos
#14 eso es más complicao, y más con el PSOE xD
aggelos
aggelos #8 aggelos
#6 el 95% del trabajo en mi empresa (consultora internacional) es teletrabajo, somos como unos 3500 empleados. Sólo en España. Y la empresa es española.
aggelos
tul #10 tul
#8 y? Ni aunque vivierais todos en el campo arreglaría nada
tul
carakola #12 carakola
Está muy bien. Pero lo que hace falta también es mucho transporte público en esas zonas.
carakola
Herumel #15 Herumel
#12 Eso es una utopia, justamente lo están quitando.

Tambien sería buena idea que el estado se ocupara de diversas cosas que no se ocupa el sector privado, por mucho que les duela a muchas empresas, si no dan el servicio y alguien les come, fodan se, por ejemplo cajeros automáticos, y un banco estatal que diera ese servicio, no digo en las ciudades peor sí en sitios donde es necesarios, etc...
Herumel
carakola #16 carakola
#15 Pues lo veo casi más importante que el fomento del teletrabajo por muy utópico que parezca. pero es algo en lo que gente de izquierdas y derechas igual está de acuerdo, no mola pa la guerra cultural. xD
carakola
Herumel #4 Herumel *
Está bien intentar fijar más población, además palías indirectamente problema de vivienda.
Pero hay que hacerlo bien, o no se hace. Siento decirlo, pero tratar de fijar población en localidades con 50 o 100 o 300 habitantes que ya no tienen ni bar es imposible, los padres buscan que los hijos no se muevan mucho, si lo que vas a promover es fijar población en localidades que no tienen ni colegio y que los padres tendrían que llevar a los hijos al colegio 30 min en coche, es contraproducente, un…   » ver todo el comentario
Herumel
Herumel #11 Herumel
#4 Me enmiendo una cosa:

Siento decirlo, fijar un bar es para dar servicio a jubilados, no a futuras generaciones, no genera futuro como sí un colegio o instituto, lo digo por todas esas noticias que salen de vez en cuando de ayuntamientos que ponen el local y le piden a familias que lo lleven, en muchos casos no hay clientela ni para que viva solo los progenitores de la familia, y luego lleva los niños a 30 km. al colegio o instituto, eso es insostenible, lo comento por experiencia.
Herumel
Aguarrás #18 Aguarrás *
Sin teletrabajo paso de tu oferta.
Lo siento pero no voy a ir a la oficina de figurante pudiendo hacer mejor trabajo desde mi propia casa.
Pero claro, mucho carca pollavieja ve peligrar sus intereses, ya sea porque queda en evidencia lo innecesario de su puesto o porque tiene intereses inmobiliarios, etc.
Aguarrás
tul #1 tul
estaban de siesta los del psoe y no se han enterado de que el teletrabajo a muerto
tul
aggelos #2 aggelos
#1 Habrá muerto para ti, yo llevo ya así tiempo en mi empresa.
aggelos
tul #6 tul
#2 contigo sólo no arreglamos la despoblacion de la ejpaña vaciada
tul
Herumel #7 Herumel
#2 Desde pandemia llevo yo.
Herumel
aggelos #9 aggelos
#7 nada nada, según el amigo somos 4 gatos.
aggelos
vitichenko #19 vitichenko
#9 somos muchos, pero ultimamente ofertas de remoto solo la veo extranjeras... y ya cada vez menos, casi todo es hibrido, aunque luego te digan "bueeeeno, puedes hacer 100% remoto pero el contrato es hibrido"... que me huelo que es para que el dia que tengan que despedir a gente solo tengan que obligar ir a la empresa por contrato y entonces todos esos que se creyeron el 100% de palabra se irán a otra cosa.
0 K 9
ahotsa #22 ahotsa
#2 La encuesta con meneantes no vale; está sesgada. Si no hicieras teletrabajo, no estarías escribiendo aquí :troll:
ahotsa
#5 fremen11
#1 A parte llevar razón en lo que dices, el teletrabajo lo pueden aplicar a los funcionarios.
Pero te da igual si luego no hay servicios públicos que den soporte en la España vaciada.
0 K 7
alfre2 #17 alfre2
Aquí otro. En mi caso teletrabajo dos días a la semana.
alfre2
vitichenko #20 vitichenko *
#17 entones no estas con teletrabajo, estas con contrato hibrido, no es lo que buscan para que se vaya la gente al pueblo... no puedes irte a un pueblo de Palencia y 3 dias a Madrid a currar...
0 K 9
MacMagic #3 MacMagic
Pues sería interesante y no lo que pasa ahora que muchas empresas estan forzando a volver a la oficina porque "se genera fricción" en remoto :roll:
MacMagic
UnoYDos #23 UnoYDos
Hoy es el día de las PNLs. A parecer que hacemos algo para no hacer nada.
UnoYDos

