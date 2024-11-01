Teletrabajo para ‘llenar’ la España Vaciada: el PSOE impulsa una iniciativa en el Congreso para paliar la despoblación

El PSOE llevará esta semana al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) centrada en uno de los mayores desafíos del país: la despoblación rural. Con esta iniciativa, los socialistas piden al Gobierno que adopte medidas concretas para incentivar el teletrabajo en los municipios más afectados por la pérdida de habitantes, especialmente entre la población joven. El objetivo es claro: fijar población, reactivar la economía local y garantizar oportunidades de futuro en la llamada ‘España vaciada’.