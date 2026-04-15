Los técnicos de la Comisión Europea avisan de que "China tiene la capacidad y ha realizado investigaciones para provocar apagones en la UE

Un informe interno de Bruselas, que ofrece al BEI orientaciones para sus inversiones, alerta del peligro que supone la presencia china en proyectos de energía limpia y pide limitar su financiación
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Fu Manchú ataca de Nuevo.
El regreso de Fu Manchú
m.filmaffinity.com/es/film198727.html
Yo que pensaba que el peligro para europa eran sus propias elites corruptas y la desvergonzada elite empresarial
En fin, medios comprados, que se puede esperar.
A veces no sé si estáis de coña, si sois adolescentes, o si hacéis astroturfing.
La UE tiene muchos defectos, pero el mayor de los defectos es que sus ciudadanos votan con el culo.
Todo lo demás deriva de ahí. Si no te gusta el Parlemento europeo, joder, haber votado a otros partidos y no a aquéllos que envían a sus dinosaurios a dormitar. si no te gusta la posición del consejo de europa, quizás tus primeros ministros sean una mierda.
cuaalquier otro sistema tendrá los mismos problemas o peores. Al menos tenemos cierta diferenciación de "poderes fácticos", con el BEI por un lado, el Consejo de europa por otro, la CE gestionando lo que se le ordena desde el Parlamento, el Tribunal juzgando lo que se ha hecho....
¿Esta el enemigo? Que se pong... Ah, que estoy hablando con el.
1. Los técnicos hacen informes sobre todos los temas, y por supuesto que habrán hecho un informe sobre china, al igual que lo habrán hecho sobre cualquier otro tema. Que exista un informe es positivo, y que se estudie, y que se apliquen posibles medidas, pero el Inmundo usa ese informe (de miles de putos informes que hacen los técnicos del BEI) para ATACAR A PERRO. Es evidente que es una subnormalidad para poder decir "veis, el… » ver todo el comentario