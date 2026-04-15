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Los técnicos de la Comisión Europea avisan de que "China tiene la capacidad y ha realizado investigaciones para provocar apagones en la UE

Un informe interno de Bruselas, que ofrece al BEI orientaciones para sus inversiones, alerta del peligro que supone la presencia china en proyectos de energía limpia y pide limitar su financiación

| etiquetas: técnicos , comisión , europea , avisan , china , capacidad , realizado , inve
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
aupaatu #1 aupaatu *
La noticia buena del día sobre el peligro Chino.
Fu Manchú ataca de Nuevo.
El regreso de Fu Manchú
m.filmaffinity.com/es/film198727.html
12 K 137
#2 CosaCosa
Ahora el peligro son los chinos y no los rusos?

Yo que pensaba que el peligro para europa eran sus propias elites corruptas y la desvergonzada elite empresarial
9 K 97
javibaz #3 javibaz
#2 no te olvides de USA.
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Yrithinnd #4 Yrithinnd
#2 ¡Confiemos en los Estados Unidos de América! (golpes en el pecho)

En fin, medios comprados, que se puede esperar.
3 K 31
Mikhail #6 Mikhail
#2 Poco nos pasa para lo abierto que tenemos el orto. :-S
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Graffin #9 Graffin
#2 El enemigo es el que EEUU nos diga.
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yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
Es una posibilidad. Luego está la certeza de que otro país se ha cachondeado de volar un gaseoducto europeo.
4 K 45
elTieso #8 elTieso
Apunta a China y a los ayatolás cuando la mayor amenaza es USA e Israel.
1 K 22
Yoryo #7 Yoryo *
La UE sin infundir terror no es nada, la ciudadania va a despertar y se van a ir yendo de la UE los países uno a uno. Tambien nos podriamos asociar después con la federacion rusa o BRICS y formar un autentico frente a genocidas y amantes de la guerra.
1 K 22
#12 gadish
#7 guat?

A veces no sé si estáis de coña, si sois adolescentes, o si hacéis astroturfing.

La UE tiene muchos defectos, pero el mayor de los defectos es que sus ciudadanos votan con el culo.
Todo lo demás deriva de ahí. Si no te gusta el Parlemento europeo, joder, haber votado a otros partidos y no a aquéllos que envían a sus dinosaurios a dormitar. si no te gusta la posición del consejo de europa, quizás tus primeros ministros sean una mierda.

cuaalquier otro sistema tendrá los mismos problemas o peores. Al menos tenemos cierta diferenciación de "poderes fácticos", con el BEI por un lado, el Consejo de europa por otro, la CE gestionando lo que se le ordena desde el Parlamento, el Tribunal juzgando lo que se ha hecho....
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#13 Pitchford
Bueno, teniendo en cuenta que China está casi en las antípodas, debería ser más un aliado que un enemigo. Los que dicen que quieren mordernos algún trozo de tierra son Usa y Rusia. China para Europa debería ser como el califato Abassí para Carlomagno.
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Top_Banana #15 Top_Banana
Me preocupa más lo que puedan hacer los hackers israelís afincados en Barcelona.
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johel #10 johel *
Y usrael que amenaza abiertamente a españa. Y rusia, india, pakistan, ucrania, inglaterra...etc. Tambien tienen esa capacidad iberdrola y todas las empresas privadas de energia sobre las que no tenemos ningun control que nos privan de la independencia energetica... etc.
¿Esta el enemigo? Que se pong... Ah, que estoy hablando con el.
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Variable #11 Variable
China tiene esa capacidad y muchísimas otras. Y cero intención de usarlas a menos que les toquen los cojones. Como debería hacer cualquier país que se diga soberano. Qué aburrimiento de propaganda.
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#14 gadish
Y ya sobre la noticia: voto sensacionalista por dos motivos:
1. Los técnicos hacen informes sobre todos los temas, y por supuesto que habrán hecho un informe sobre china, al igual que lo habrán hecho sobre cualquier otro tema. Que exista un informe es positivo, y que se estudie, y que se apliquen posibles medidas, pero el Inmundo usa ese informe (de miles de putos informes que hacen los técnicos del BEI) para ATACAR A PERRO. Es evidente que es una subnormalidad para poder decir "veis, el…   » ver todo el comentario
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#16 Brutomecanico
Por 25 céntimos por respuesta, países que saben cómo provocar apagones
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menéame