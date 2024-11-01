edición general
105 meneos
309 clics
Tebas bloquea freedom.gov, la web de la VPN oficial de los EEUU protegida por Cloudflare

Tebas bloquea freedom.gov, la web de la VPN oficial de los EEUU protegida por Cloudflare

Freedom.gov es la web que alberga el proyecto de creación de una red VPN oficial del Gobierno de los EEUU. Su función será permitir que ciudadanos en países extranjeros puedan acceder a información online como si estuvieran en suelo estadounidense, aunque el contenido esté bloqueado por razones legales en su país de origen. "La información es poder. Reclama tu derecho humano a la libertad de expresión." dice el eslogan que se puede leer al acceder al sitio, donde se anuncia su lanzamiento próximo.

| etiquetas: tebas , vpn , eeuu
60 45 0 K 417 actualidad
20 comentarios
60 45 0 K 417 actualidad
Comentarios destacados:      
jm22381 #6 jm22381
El trumpo ese no sabe que el dueño del planeta se llama Mr. Tebas! :troll:
5 K 65
alfre2 #10 alfre2
#6 la cosa está así: Trump - Thanos - Chuck Norris - Tebas
1 K 23
#3 kaos_subversivo
A ver si secuestran a Tebas
4 K 47
Ihzan #2 Ihzan
Se pone divertida la cosa :popcorn:
3 K 38
calde #9 calde
#2 Que le manden un icbm! :-D

(Pero sólo a él, eh...) o_o
0 K 11
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Bueno, pues yo ni loco usaría una VPN auspiciada por el actual gobierno USA, pero esto les da la razón respecto a la necesidad de una herramienta similar en Europa.
1 K 29
Arkhan #17 Arkhan
#11 Con lo capaces que somos de prostituir los accesos a Internet tampoco es que una herramienta similar europea sea muy de fiar.
0 K 11
Malinke #4 Malinke
¡Coño!, bien por Tebas. :troll:
1 K 21
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#4 "VPN oficial de los EEUU "
Ni con un palo toco eso xD
11 K 109
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 yo, yo! Ni yo! Entro ahí xD
0 K 20
#12 Eukherio
#7 Pues sería gracioso pillarla y ponerse a ver fútbol americano pirata con ella.
1 K 17
#13 soberao
#7 Esto es una prueba de que es una mierda de VPN si no puede saltarse el bloqueo de la liga. ¿No?
0 K 16
torkato #20 torkato
#7 Pues parece fiable no? La acabo de instalar  media
2 K 32
capitan__nemo #15 capitan__nemo
La han puesto los de Trump a proposito en unas ip de cloudflare u otras bloqueadas para dar impacto a su iniciativa.
0 K 19
Feindesland #5 Feindesland
¡¡¡Lo que nos vamos a reír!!!

xD xD
0 K 14
Dib8 #16 Dib8
Los dominios .gov gozan de una protección especial bajo la directiva PPD-21 (Presidential Policy Directive), que los califica como infraestructura crítica. Cualquier ataque, bloqueo o daño a su integridad puede ser considerado como un atentado contra la seguridad del estado y está perseguido por las agencia federales. El bloqueo de esta infraestructura en un país extranjero podría derivar en un conflicto diplomático.

Cojan palomitas
1 K 13
Arkhan #18 Arkhan
#16 Está la cosa bonita con EEUU como para ahora montar una gorda por culpa de cuatro millonarios dándole patadas a una pelota.
0 K 11
#14 pascuaI
De lo poco bueno que trae toda esta historia.
0 K 11
#19 baronluigi
¿Os imaginaís a Tebas esposado y con antifaz, como Maduro?
0 K 11

menéame