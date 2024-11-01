Tebas bloquea freedom.gov, la web de la VPN oficial de los EEUU protegida por Cloudflare

Freedom.gov es la web que alberga el proyecto de creación de una red VPN oficial del Gobierno de los EEUU. Su función será permitir que ciudadanos en países extranjeros puedan acceder a información online como si estuvieran en suelo estadounidense, aunque el contenido esté bloqueado por razones legales en su país de origen. "La información es poder. Reclama tu derecho humano a la libertad de expresión." dice el eslogan que se puede leer al acceder al sitio, donde se anuncia su lanzamiento próximo.