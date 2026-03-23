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La taquilla se dispara en España con el fenómeno Torrente y el estreno de Amarga Navidad
Con 8,8 millones de euros y más de un millón de espectadores, este fin de semana ha sido el segundo mejor de un mes de marzo en cines españoles desde 2019
|
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:
torrente
,
amarga navidad
,
cine
,
taquilla
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actualidad
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relacionadas
#1
plutanasio
Los lloros debajo de esta línea:
_________________________________
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81
#3
aPedirAlMetro
#1
Que peligro tienes tu con las "líneas"...
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K
9
#5
Spirito
*
#3
¡Por favor!
Sí, ese es peligroso intelectual, sí... pero manso manso en el resto.
Cc:
#1
0
K
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#11
Gnomo
#1
Cine de calidad, este es el cine que se merece subvenciones, el que pasará a la historia con éxitos como El padrino, 12 hombres sin piedad, ciudadano Kane etc.
Sin duda Torrente, es lo que necesitaba el cine español para meterse en el top del cine mundial
2
K
22
#14
plutanasio
#11
si no sabes diferenciar
películas de calidad
de películas como torrente mal empezamos
2
K
34
#19
Gnomo
*
#14
lo comento por tu comentario de los lloros de debajo de tu línea.
Creo que el hecho de que torrente sea la película más taquillera o que más recaude en un par de findes de semana en España desde 2019 da mucho que pensar.
0
K
10
#13
Format_C
#1
Taco sigue siendo presidente incluso meando en la cara a sus votantes. Why?
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K
7
#15
aPedirAlMetro
#13
La respuesta es 47
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K
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#20
josde
#1
0
K
20
#21
Cehona
#1
-------------------------
Con una tarjeta
1
K
21
#9
bronco1890
*
En realidad atiza más a la derecha que a la izquierda y Torrente es el facha machista, cutre y casposo bordando la oligofrenia por excelencia, pero por algún motivo mientras que los de derechas se escojonan los de izquierdas se llenan de santa indignación.
4
K
62
#17
plutanasio
#9
vivimos en el mundo al revés. y hace nada la izquierda alababa a Bud Bunny por lo de la superbowl, hasta los de más madrid pedían una medalla o no se qué mierdas cuando sus letras son lo más machista y retrógado que hay
1
K
23
#22
pedrario
*
#9
Porque la izquierda cambio el sentido de humor por la ofensa hace tiempo, uno les falta y otro les sobra.
Otro de los motivos por los que pierden votos, la gente prefiere reír, especialmente la chavalada.
0
K
10
#8
plutanasio
#6
Eran 6.000
2
K
27
#4
oscarcr80
Alguna vez Torrente saldará su deuda de 6 talegos de whiskey a Cañita Brava?
1
K
19
#6
Spirito
*
#4
No exageres. Ni que fueras el representante de Cañita Brava.
Eran cinco mil pesetas de whisky.
1
K
17
#7
DocendoDiscimus
No entiendo la polémica con Torrente. Yo no la voy a ver, la verdad, no me apetece. El personaje me hacía algo de gracia hace tiempo pero ya no me llama la atención. Tampoco he visto la saga de películas familiares del Segura. Al final es una cuestión de tiempo y gustos. ¿No? Yo ahora mismo dedico poco tiempo a cine y series así que selecciono lo que más me llama.
Sí que iré a ver la nueva de Mario con mi chiquitín, que le encanta el Mario (y eso que no ha jugado a los juegos).
1
K
19
#23
chipi4_6201696deddc9
#7
la vas a ver. Igual que yo.
0
K
6
#24
domadordeboquerones
#23
Y lo sabe
0
K
7
#2
domadordeboquerones
Jajaja
Yo tengo 100 sandias y mi vecino 1, tenemos de media 50,1 sandias cada uno.
Tachannnnnn!!!!
1
K
17
#12
Jakeukalane
Your name apenas la van a poner una semana.
0
K
12
#10
reithor
Para algunos es un documental lo de torrente.
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K
11
#16
guillersk
0
K
11
#18
CharlesBrowson
Brasa que es la peña dando por culo con las gilipolleces de estas , desde torrente hasta la sirenita, ni que os diera calambrazos en el perineo cada vez que alguien reproduzca un capítulo de los anillos de poder
0
K
7
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24
comentarios)
menéame
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Sí, ese es peligroso intelectual, sí... pero manso manso en el resto.
Cc: #1
Sin duda Torrente, es lo que necesitaba el cine español para meterse en el top del cine mundial
Creo que el hecho de que torrente sea la película más taquillera o que más recaude en un par de findes de semana en España desde 2019 da mucho que pensar.
Con una tarjeta
Otro de los motivos por los que pierden votos, la gente prefiere reír, especialmente la chavalada.
Eran cinco mil pesetas de whisky.
Sí que iré a ver la nueva de Mario con mi chiquitín, que le encanta el Mario (y eso que no ha jugado a los juegos).
Yo tengo 100 sandias y mi vecino 1, tenemos de media 50,1 sandias cada uno.
Tachannnnnn!!!!