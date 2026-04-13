¿Qué tan saludable es la avena?

Nutritiva, básica y barata, la avena se consume desde hace siglos. Y ahora es un elemento establecido de la cultura del bienestar, por una buena razón. La avena es un “alimento equilibrado” con una buena cantidad de proteínas, relativamente poca grasa y una gran variedad de vitaminas y minerales, dijo Elizabeth Hyde-Daddio, dietista y educadora certificada en diabetes de Northwell Health, en Long Island. Sin embargo, lo que realmente la distingue es que es una de las mejores fuentes de un potente tipo de fibra.