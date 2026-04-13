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¿Qué tan saludable es la avena?

Nutritiva, básica y barata, la avena se consume desde hace siglos. Y ahora es un elemento establecido de la cultura del bienestar, por una buena razón. La avena es un “alimento equilibrado” con una buena cantidad de proteínas, relativamente poca grasa y una gran variedad de vitaminas y minerales, dijo Elizabeth Hyde-Daddio, dietista y educadora certificada en diabetes de Northwell Health, en Long Island. Sin embargo, lo que realmente la distingue es que es una de las mejores fuentes de un potente tipo de fibra.

| etiquetas: dieta , salud , alimentación , fibra , sanidad
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11 comentarios
4 0 0 K 48 ciencia
ombresaco #1 ombresaco
Siempre hay que saludar
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Apotropeo #9 Apotropeo
#1 Ave Na.
( Decirlo en firmes, en voz alta y con traje de centurión)
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Pacofrutos #3 Pacofrutos
#1 Hasta luego muy buenas tardes muy buenos dias. Hasta pronto ¿hola qué tal cómo están ustedes? !Qué de tiempo dame un abrazo ay que alegría¡ Buenas noches y hasta mañana ya si Dios quiere. Yo voy saludando a todo el que veo. Por todas partes yo voy diciendo hola y adios. Si saludo tanto, no es por ser amable, es que el médico me ha dicho que haga una vida más saludable.
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stygyan #10 stygyan
#1 especialmente si tienes planes de asesinar a cinco o seis personas en la misma tarde, que si no luego jodes los clichés.
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devilinside #2 devilinside
Para los caballos es cojonuda. Otra pregunta
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#6 Seat127
#2 si abusan de ella mueren por atasco intestinal, si no recuerdo mal
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Pacofrutos #4 Pacofrutos
Sigo prefiriendo el jamón de pata negra. Siguiente pregunta.
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Gotsel #8 Gotsel
#4 o la gamba roja de Garrucha.
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stygyan #11 stygyan
#4 tantos gilipollas molestándose por "los que no comen jamón" y nadie se preocupa por los que queremos comer jamón pero sólo podemos permitirnos avena.
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Si es directamente "a vena" igual. Ahora, si pasa por el gaznate p'al caballo. Vengaaaaa cierro al salir.
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Gotsel #7 Gotsel
Qué tan extendida está ahora la moda de decir "qué tan" cuando aquí siempre se ha dicho "cómo de"?
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menéame