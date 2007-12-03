Taiwán regresa a la energía nuclear: reanuda la actividad de dos centrales ante el riesgo por el conflicto en Oriente Medio

Taiwán ha decidido cambiar radicalmente su hoja de ruta energética tras años de políticas antinucleares. El Ejecutivo de William Lai ha iniciado oficialmente los trámites necesarios para reabrir dos de las plantas más importantes de toda la isla. La decisión responde a una necesidad crítica de garantizar el suministro eléctrico nacional. El auge imparable de la inteligencia artificial exige una potencia constante que las renovables no pueden cubrir solas actualmente, poniendo en riesgo el liderazgo tecnológico mundial.
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Es más... ¿Sabes que España era primera potencia en fabricación solar (y eólica) hasta que llegó Rajoy con su nefasta regulación del sector energético?
La nueva planta de Los Barrios la cancelaron en 2009 porque todo lo que se compraba eran placas chinas.
El CEO de Isofoton lo advirtió en diciembre de 2007, la fotovoltaica puede morir de éxito
cincodias.elpais.com/cincodias/2007/12/03/empresas/1196692785_850215.h
Y además, los molinos se pueden fabricar en casi cualquier país, otra cosa es la potencia, eso solo tienes 3 o 4 países que puedan.
Por cierto una vez que las compras, se mantienen a un 80% de capacidad durante cerca de 20 años, no dependes de un suministro constante de combustible...
Y luego está Abengoa, esa es otra liga.
Eso sí se le puede llamar industria a instalar placas y convertidores chinos.
solrenovable.es/inversores/convertidores-solares/
En cuanto a los molinos, sí se ha hablado muchas veces de la disponibilidad de los minerales que hacen falta para construir sus transformadores.
A diferencia de Lo Nuclear cuyos defensores, como bien apunta el comentario al que… » ver todo el comentario
No hace falta cuestionar algo que ya se conoce. La clave es que el combustible nuclear lo puedes almacenar para diez o veinte años o más sin que suponga ningún problema, a diferencia de almacenar gas o petróleo que requiere de infraestructuras faraónicas. El poder tener tanto margen limita el alcance de conflictos puntuales.
De
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