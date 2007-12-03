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Taiwán regresa a la energía nuclear: reanuda la actividad de dos centrales ante el riesgo por el conflicto en Oriente Medio

Taiwán ha decidido cambiar radicalmente su hoja de ruta energética tras años de políticas antinucleares. El Ejecutivo de William Lai ha iniciado oficialmente los trámites necesarios para reabrir dos de las plantas más importantes de toda la isla. La decisión responde a una necesidad crítica de garantizar el suministro eléctrico nacional. El auge imparable de la inteligencia artificial exige una potencia constante que las renovables no pueden cubrir solas actualmente, poniendo en riesgo el liderazgo tecnológico mundial.

| etiquetas: taiwán , energía nuclear , inteligencia artificial
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17 comentarios
5 0 3 K 40 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Cada vez que veo noticias de este tipo en las que se cita la soberanía energética me pregunto si el uranio se cultiva o nace en los árboles
3 K 58
sorrillo #2 sorrillo
#1 ¿Y cuando ves noticias de incrementar los parques solares y eólicos para tener mayor soberanía energética también te preguntas si las placas solares y los molinos se cultivan o nacen en los árboles?
2 K 35
powernergia #3 powernergia
#2 Los reactores y componentes tampoco salen de los árboles, pero creo que #1 está hablando de combustible.
3 K 57
jonolulu #4 jonolulu
#2 ¿Sabes que los paneles y los molinos no hacen falta recargarlos? Incluso puedes fabricarlos en casa

Es más... ¿Sabes que España era primera potencia en fabricación solar (y eólica) hasta que llegó Rajoy con su nefasta regulación del sector energético?
2 K 46
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 La quiebra de Isofoton empezó mucho antes de que llegara Rajoy.
La nueva planta de Los Barrios la cancelaron en 2009 porque todo lo que se compraba eran placas chinas.

El CEO de Isofoton lo advirtió en diciembre de 2007, la fotovoltaica puede morir de éxito
cincodias.elpais.com/cincodias/2007/12/03/empresas/1196692785_850215.h
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WcPC #5 WcPC
#2 La isla tiene producción propia de células fotoeléctricas, de hecho es una de las potencias del mundo.
Y además, los molinos se pueden fabricar en casi cualquier país, otra cosa es la potencia, eso solo tienes 3 o 4 países que puedan.
Por cierto una vez que las compras, se mantienen a un 80% de capacidad durante cerca de 20 años, no dependes de un suministro constante de combustible...
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reithor #6 reithor
#2 yo ante esa visión me pregunto como nos iría si se hubiera potenciado esa industria en 2012 y años sucesivos, en lugar de paralizar instalaciones y poner impuesto al sol. Al fin y al cabo, unos están hechos de silicio y otros de aluminio, tenemos materia prima de sobra. Solo hay que tratarla.
1 K 23
WcPC #7 WcPC
#6 Y provocar con esas polítcas que toda la industria eólica desaparezca de la península, no se te olvide que, en 2010 España era una de las 3 potencias mundiales en energía eólica.
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reithor #11 reithor
#7 a mí no se me olvida, desde luego. Por no hablar de la eólica offshore, que no dio tiempo a poner ni uno de esos.
0 K 11
WcPC #12 WcPC
#11 He conocido a varias empresas que acabaron arruinadas.
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reithor #13 reithor
#12 pues si.

Y luego está Abengoa, esa es otra liga.
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#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 La industria se dejó de potenciar en 2009, cuando Zapatero dejó de dar primas a nuevas instalaciones, y sin subvenciones no se instalaba nada.

Eso sí se le puede llamar industria a instalar placas y convertidores chinos.
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reithor #15 reithor
#14 ¿Convertidores?
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#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#15 Convertidores de corriente continua a alterna, inversores o inverters, como prefieras llamarlos
solrenovable.es/inversores/convertidores-solares/
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Supercinexin #8 Supercinexin *
#2 Los parques solares los puede fabricar cualquier país ya que la tecnología fotovoltaica no requiere de materiales de especial disponibilidad, silicio y poco más. Culaquier país europeo es capaz de fabricar sus propias placas fotovoltaicas si así lo desea.

En cuanto a los molinos, sí se ha hablado muchas veces de la disponibilidad de los minerales que hacen falta para construir sus transformadores.

A diferencia de Lo Nuclear cuyos defensores, como bien apunta el comentario al que…   » ver todo el comentario
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sorrillo #9 sorrillo *
#8 A diferencia de Lo Nuclear cuyos defensores, como bien apunta el comentario al que respondes, jamás se cuestionan de dónde va a salir el uranio necesario.

No hace falta cuestionar algo que ya se conoce. La clave es que el combustible nuclear lo puedes almacenar para diez o veinte años o más sin que suponga ningún problema, a diferencia de almacenar gas o petróleo que requiere de infraestructuras faraónicas. El poder tener tanto margen limita el alcance de conflictos puntuales.

De

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cocolisto #16 cocolisto
Dentro de poco, o ya, no va hacer falta tener bombas nucleares. Con que el enemigo tengan centrales nucleares ya valdrá.
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menéame