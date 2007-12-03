Taiwán regresa a la energía nuclear: reanuda la actividad de dos centrales ante el riesgo por el conflicto en Oriente Medio

Taiwán ha decidido cambiar radicalmente su hoja de ruta energética tras años de políticas antinucleares. El Ejecutivo de William Lai ha iniciado oficialmente los trámites necesarios para reabrir dos de las plantas más importantes de toda la isla. La decisión responde a una necesidad crítica de garantizar el suministro eléctrico nacional. El auge imparable de la inteligencia artificial exige una potencia constante que las renovables no pueden cubrir solas actualmente, poniendo en riesgo el liderazgo tecnológico mundial.