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El sustanciero, un hombre que pasaba por las casas con un hueso de jamón en la posguerra: un oficio desaparecido
En plena escasez, este curioso personaje alquilaba un hueso para dar sabor a los pucheros, reflejando la dureza de una época marcada por el hambre
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etiquetas
:
sustanciero
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posguerra
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civil
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franquismo
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españa
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#8
vicus.
#5
No, a causa del golpe de estado perpetrado por los traidores a España y la Segunda Republica Española, que era pionera en su tiempo, a la vanguardia de las demás repúblicas europeas, en derechos civiles, golpe de estado que desembocó en una guerra de lo más cruel que se ha conocido en la historia de España, dejando a España en la noche de los tiempos durante cuatro décadas, que supuso un atraso respecto a nuestros vecinos.
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#1
vicus.
Por suerte, no me ha tocado vivirlo. Pero bueno, no cabe duda que durante el franquismo se le sacaba sustancia y se le sigue secando, porque según algunos, con Franco se vivía mejor
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#5
guillersk
#1
A ver el inicio fue duro, a causa de la herencia desastrosa de la republica, pero el caudillo lo fue arreglando.
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#7
sotillo
#5
Si no llega a ser por Fraga… El Claudillo no servía ni de pinza para la ropa, tenía tal complejo de inferioridad que solo se dedicaba a joder al prójimo
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#9
Abajo
#5
La causa fue que los nacionales devastaron el país y no había ni para comer
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#12
kinnikuman
#5
He leído comentarios rastreros justificando golpes de estado y genocidios pero esto ya es vomitivo.
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#13
Nihil_1337
#5
Poe total. Indistinguible.
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#6
sotillo
#1
Y lo dicen muchos que sus antepasados no tenían que llevarse a la boca
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#11
Abajo
A mi me lo han contado muchas veces personas mayores (ya fallecidas) que se alquilaba un hueso de jamón para meterlo en tu hoya unos minutos y que diera algo de sabor. Pasaron mucha hambre, se comían las cáscaras de patatas y Madrid quedó sin gatos.
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#10
stigmata
La foto hecha con ia con un calendario de 2014...si que se alargo las posguerra.
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#2
Edwin.r
#0
www.meneame.net/story/epoca-espanoles-alquilaban-huesos-jamon-guisar
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#3
MoñecoTeDrapo
Visto recientemente
www.meneame.net/story/epoca-espanoles-alquilaban-huesos-jamon-guisar/c
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#14
trasparente
Domine Cabra, con el garbanzo flotando en el caldo.
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#4
AlexGuevara
Emprendimiento en estado puro
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