La época en la que los españoles alquilaban huesos de jamón para guisar

En la España de la posguerra, la escasez llevó a los ciudadanos a encontrar soluciones ingeniosas para sobrevivir. Una de ellas fue el oficio del sustanciero, un personaje que recorría las calles ofreciendo a las amas de casa un servicio poco común: el alquiler de un hueso de jamón para dar sabor a sus guisos.

MoñecoTeDrapo
Por otro lado, me recuerda a los Morancos, en los personajes de Omaíta y Antonia, que hacían un acto de arriada de un hueso de jamón colgado de un cordel en el puchero, con la solemnidad de una arriada de bandera.
No soy yo muy moranquista, pero es justo reconocer que en ocasiones tenían sus aciertos.

youtu.be/cT99ISTJwAo?si=kOF2HScDqYvFg9d3&t=300
3 K 46
#10 Almirantecaraculo
#5 ese, el legionario que cambiaba el pelo en el pecho por barba, y el camarero con dos tizas en las orejas. Fin
0 K 8
Kamillerix
Me recuerda al Dómine Cabra de "El Buscón Don Pablos", asomando el tocino a la olla para "condimentarla" :-D
1 K 22
jdmf
Uno de esos oficios perdidos: El sustanciero
1 K 18
Catapulta
Vengo a revivir este oficio con este artículo de triple título.

Alguna vez se envió algo de esto hace 15 años pero ya muchos habrán muerto.
0 K 15
EldelaPepi
Esto lo ha vivido mi madre.
Con Franco se vivía mejor.
1 K 15
Chinchorro
¿Veis como con Franco se vivía mejor? ¿Veis?

:troll:

:troll:
0 K 12
EvilPreacher
#7 Exacto: oportunidades de negocio como la de sustaciero ya no están disponibles :shit:
0 K 11
nospotfer
Cuando mis hijas me pregunten qué es hambre y pobreza explicaré esto.
0 K 7
Leon_Bocanegra
#8 Vi hace tiempo un documental (creo que era "voces contra la globalización) donde una madre africana contaba como ponía a hervir piedras para que saliera humo y les iba diciendo a sus hijos: "ya casi está, ya casi está" ... Hasta que se quedaban dormidos.

Pero eso ya es hambre extremo.

Pero eso ya es hambre extremo.
0 K 10
Hacksturcon
Yo he escuchado de varias abuelas lo de reciclar las carnes de un cocido en varios pucheros, aunque no conocia esta profesion.
0 K 6

