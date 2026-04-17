Se suspenden viajes de estudios en Almería por falta de profesorado y se abre debate sobre su futuro

Varios institutos de Almería han tenido que suspender los viajes de estudios en las últimas semanas y, en otros casos, se han replanteado y han sido organizados por los padres, debido a la dificultad de contar con profesorado disponible para acompañar al alumnado, sobre todo por la responsabilidad que implica. Se trata de una situación que ya está generando un debate sobre el modelo de organización de este tipo de actividades. Lectura completa en #1
www.elperiodicodearagon.com/sucesos/sucesos-aragon/2026/04/17/el-ies-i
Yo este año es el ultimo que viajo con alumnos que hago en un largo periodo de tiempo. En un viaje programado este curso, en el rato que tuvieron de dispersión se pusieron a beber (y era una actividad de 11 am a 16 pm en recinto cerrado...) y cuando los vas a expedientar vienen las familias amenazando porque su "chico" de 17 años es menor de edad y la culpa de que haya bebido es de los 3 profesores que estamos.