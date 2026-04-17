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Se suspenden viajes de estudios en Almería por falta de profesorado y se abre debate sobre su futuro

Se suspenden viajes de estudios en Almería por falta de profesorado y se abre debate sobre su futuro

Varios institutos de Almería han tenido que suspender los viajes de estudios en las últimas semanas y, en otros casos, se han replanteado y han sido organizados por los padres, debido a la dificultad de contar con profesorado disponible para acompañar al alumnado, sobre todo por la responsabilidad que implica. Se trata de una situación que ya está generando un debate sobre el modelo de organización de este tipo de actividades. Lectura completa en #1

| etiquetas: suspensión , viajes , estudios , almería , falta , profesorado , institutos
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5 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#2 JuanCB
Por poner un ejemplo:

www.elperiodicodearagon.com/sucesos/sucesos-aragon/2026/04/17/el-ies-i

Yo este año es el ultimo que viajo con alumnos que hago en un largo periodo de tiempo. En un viaje programado este curso, en el rato que tuvieron de dispersión se pusieron a beber (y era una actividad de 11 am a 16 pm en recinto cerrado...) y cuando los vas a expedientar vienen las familias amenazando porque su "chico" de 17 años es menor de edad y la culpa de que haya bebido es de los 3 profesores que estamos.
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yabumethod #3 yabumethod *
En Canarias yo nunca tuve viaje de estudios y mis sobrinas tampoco los han tenido. De hecho no conozco a ningun canario de escuela publica que lo haya tenido. Parece que ahora les ira tocando a los peninsulares.
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pedrobotero #4 pedrobotero
Si yo fuese profesor y tuviese que ir de viaje de estudios con mi clase de 3 de BUP del 93 no iría ni de puta coña
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Correcto, debido a la degradación social y la presión al profesorado por parte de alumnos y padres, que te lleve de viaje tú padre como política es correcta
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menéame