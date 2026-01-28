Susan Sarandon, recibirá el Goya Internacional

"Es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado" ha explicado la institución en una nota de prensa, añadiendo que al margen de su importancia como intérprete, también se ha valorado "su valiente compromiso político y social".
