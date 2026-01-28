edición general
Susan Sarandon, recibirá el Goya Internacional

"Es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado" ha explicado la institución en una nota de prensa, añadiendo que al margen de su importancia como intérprete, también se ha valorado "su valiente compromiso político y social".

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Suscribo lo que dice la entradilla. :hug:
ContinuumST #2 ContinuumST
De la wiki: "En noviembre de 2023, Sarandon se pronunció contra las acciones del gobierno israelí durante el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. En una manifestación pro palestina en Union Square el 17 de noviembre, Sarandon dijo: "Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento, y están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, muchas veces sometido a violencia." Cuatro días después, United Talent Agency la dejó como cliente. El 1 de diciembre, Sarandon se disculpó por la redacción de su comentario, sin embargo, todos los proyectos futuros en su carrera cinematográfica fueron cancelados."
josde #3 josde
Una gran actriz, se merece el Goya.
