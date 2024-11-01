El Supremo ha desestimado al menos 85 querellas contra Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa

Vox ha presentado 12 denuncias contra el presidente y ninguna ha tenido recorrido en los tribunales. El alto tribunal ha inadmitido esta semana una de sus últimas peticiones, la relativa a la repatriación de los activistas españoles de la Flotilla Global Sumud. El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir diez querellas contra el líder del Ejecutivo en lo que va de año, aunque una unificaba en una "causa especial" una docena de demandas relacionadas con la DANA.