edición general
10 meneos
13 clics
El Supremo ha desestimado al menos 85 querellas contra Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa

El Supremo ha desestimado al menos 85 querellas contra Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa

Vox ha presentado 12 denuncias contra el presidente y ninguna ha tenido recorrido en los tribunales. El alto tribunal ha inadmitido esta semana una de sus últimas peticiones, la relativa a la repatriación de los activistas españoles de la Flotilla Global Sumud. El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir diez querellas contra el líder del Ejecutivo en lo que va de año, aunque una unificaba en una "causa especial" una docena de demandas relacionadas con la DANA.

| etiquetas: sánchez , querellas , desestimadas , ts
9 1 0 K 125 politica
7 comentarios
9 1 0 K 125 politica
yoma #1 yoma
Luego dicen que la justicia está saturada. :troll:
0 K 12
Aokromes #2 Aokromes
#1 lo esta, el jefe de una amiga tiene casos para 2028 xD
1 K 16
yoma #5 yoma
#2 No me extraña, si hay gente que se dedica a poner demandas sin sentido por si cuela...
1 K 18
#7 miraqueereslinda *
#1 no, dicen que las justicia es facha.

Aunque por lo que sea es facha sólo a ratos. Acusa y condena por la cara al Fiscal General, pero luego desestima querellas contra el enemigo nº 1 del fascismo, Sánchez, o contra Podemos.

Qué raros son estos fachas.
0 K 8
bronco1890 #3 bronco1890
Yo ya me he perdido ¿los jueces son fachas o no son fachas?
4 K 7
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#3 Como te vas a perder, si no te has movido de sitio en años, siempre escribes la misma gilipollez...  media
7 K 66
alcama #6 alcama *
#3 Depende: si desestiman una querella contra Ayuso entonces es "atado y bien atado". Si desestiman una querella contra Pedro Sánchez entonces es que era un intento de lawfare.
Y esto lo tenemos que soportar
0 K 6

menéame