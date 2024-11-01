edición general
El Supremo anula la expulsión de un guardia civil condenado por violencia machista porque se le notificó en festivo

El Supremo anula la expulsión de un guardia civil condenado por violencia machista porque se le notificó en festivo

El Tribunal Supremo ha anulado la expulsión de la Guardia Civil de un agente condenado por violencia de género a seis meses de prisión, a 190 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a dos años y dos meses de alejamiento de la mujer a la que maltrataba y a cuatro años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La notificación de la sanción se hizo en dos días festivos, en los que el condenado no fue localizado en el cuartel de la Guardia Civil donde vivía y donde se había producido una de las agresiones a la víctima.

pepel #1 pepel
No me jodas, la judicatura trabajando en domingo. No lo puedo creer.

oceanon3d #7 oceanon3d
#1 Peinado cito/imputo unos a cuantos un domingo ... el tío es un maquina :-D

woody_alien #4 woody_alien *
Pero tú no robes una gashina que no importará si es de día, de noche o fiesta de guardar, a la celda irás a parar.

tul #3 tul
vaya cojonazos gastan en la gorda civil, no saben ni que inventar para salvar al compañero que gusta de pegar a mujeres indefensas

#3 Y por los jueces que lo permiten.
#3 Y por los jueces que lo permiten.

Ransa #2 Ransa
Bueno, pues ya saben los guardias compañeros qué hacer cuando quieran ayudar a un compañero en el futuro: notificar en festivo

#2 Un nuevo motivo para tener impunidad un GC.
#2 Un nuevo motivo para tener impunidad un GC.

Mildranx #8 Mildranx
De primero de derecho administrativo. Una notificación administrativa JAMÁS se puede hacer en día inhábil....


