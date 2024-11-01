El Supremo anula la expulsión de un guardia civil condenado por violencia machista porque se le notificó en festivo

El Tribunal Supremo ha anulado la expulsión de la Guardia Civil de un agente condenado por violencia de género a seis meses de prisión, a 190 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a dos años y dos meses de alejamiento de la mujer a la que maltrataba y a cuatro años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La notificación de la sanción se hizo en dos días festivos, en los que el condenado no fue localizado en el cuartel de la Guardia Civil donde vivía y donde se había producido una de las agresiones a la víctima.