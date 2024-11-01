·
10
meneos
12
clics
La NFL multa a un jugador por pedir parar el genocidio en Gaza
Azeez Al-Shaair, de los Houston Texans, tendrá que pagar 11.593 dólares por lucir un mensaje bajo los ojos que decía “detened el genocidio”.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
eeuu
,
nfl
,
azeez al-shaair
3 comentarios
#1
Tkachenko
Los campeones de la libertad y la democracia
1
K
40
#2
Islamotransfeministe
#1
te refieres a Irene montero y sus derechos humanos selectivos?
Tenemos a Irene montero hablando sobre trabajar con estos asesinos.
"A mí, cuando me invitan a hablar de cine, de series o de lo que sea, me parece sano y contribuye a la democracia".
Los derechos humanos son selectivos y según se ajusten al relato que a mi y a mis socios les va bien.
Hoy Palestina es lo más importante del mundo, mañana los iraníes siendo asesinados me importan una mierda.
Lo repito.
Gente os estáis perdiendo la revolución más importante de siglo, mucho más importante que la cubana y contra un dictador mucho más fascista qué Franco. Y os la estáis perdiendo por seguir a data gentuza.
1
K
15
#3
ManTK
#2
o el Muro de Berlín
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
