La ‘superabuela’ catalana que falleció con 117 años siempre comía el mismo yogur: la empresa recibe en dos semanas las mismas peticiones que en todo un año

Maria Branyas Morera murió el año pasado con 117 años. Esta ‘supercentenaria’ se puso al servicio de la ciencia. “Estudiadme a mí”, le dijo al jefe de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Entre las conclusiones, el informe citaba la presencia de “un microbioma dominado por bifidobacterias beneficiosas”, en conexión directa con la dieta de Branyas que incluía el consumo diario de un yogur de la cooperativa La Fageda.

Kantinero
Si que era grande el yogur :roll:

Ya me voy
tomeu
El proyecto se inicia con una quincena de personas, la mayoría procedentes del hospital psiquiátrico. Hoy, de las 650 personas que integran la plantilla, la mayoría pertenece a colectivos vulnerables, en cumplimiento del compromiso social que acompaña al proyecto desde su creación.

El objetivo, según Carreras, fue desde el principio “mejorar la vida de aquellas personas, concibiendo el trabajo como un instrumento con un rol transformador”. Así, la empresa no persigue beneficios económicos como finalidad, sino que considera toda su actividad de producción como un medio para la inclusión social y laboral. Por ello, Carreras precisa a EFE que “la cooperativa no tiene intención alguna de ampliar sus mercados ni su producción"
lib_free
Bien por la cooperativa y sus politicas inclusivas. Otra cosa es que sea verdad lo del yogur, sin duda comer bien ayuda al igual que tener una vida tranquila y sin estrés pero en la mayoría de casos la longevidad es una cuestión genética.
Lutin
Estaría podrido ya el puto yogurs
reivaj01
#3 no porque le borraban la fecha de caducidad y ponían otra.
mente_en_desarrollo
#8 #3 Yo lo que tengo dudas es del tamaño del tarro.

Si ha durado 117 años el mismo yogur, tiene que caber una familia.
cajadecartonmojada
No estaba seguro de si era la misma que salió en Salvados, pero sí, son ellos:
m.youtube.com/watch?v=1S2btoknNO8
Mediorco
Joder, los yogures naturales de La Fageda estan superbuenos. Una sorpresa muy agradable al venir a Cataluña
Mister_T
Claro, porque esa señora sería la única que comía yogur de esa marca diariamente...
