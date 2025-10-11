La ‘superabuela’ catalana que falleció con 117 años siempre comía el mismo yogur: la empresa recibe en dos semanas las mismas peticiones que en todo un año

Maria Branyas Morera murió el año pasado con 117 años. Esta ‘supercentenaria’ se puso al servicio de la ciencia. “Estudiadme a mí”, le dijo al jefe de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Entre las conclusiones, el informe citaba la presencia de “un microbioma dominado por bifidobacterias beneficiosas”, en conexión directa con la dieta de Branyas que incluía el consumo diario de un yogur de la cooperativa La Fageda.