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La sumisión energética de Europa: qué supone comprar a EE UU 750.000 millones de dólares en petróleo y gas

La sumisión energética de Europa: qué supone comprar a EE UU 750.000 millones de dólares en petróleo y gas

Aparte de resultar un desastre para la acción climática, este acuerdo aumenta los precios de la electricidad, genera dependencia de un aliado incierto y ata nuestro futuro energético a los combustibles fósiles por décadas

| etiquetas: petróleo , fósiles , gas , eeuu , energía
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
aupaatu #2 aupaatu *
Pero EEUU organizo esta guerra para liberar a Ucrania de su vecino de toda la vida Ruso y mostrar el camino correcto que ha impuesto al continente Americano desde su colonizacion amigable.
Sus metodos de venta son un poco intrusivos pero les siguen funcionando y siguen teniendo sus incondicionales entre sus victimas europeas y latinoamericanas
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Supercinexin #11 Supercinexin
#2 No han hecho ni una sola cosa buena desde su fundación como país. Sólo el mal, la guerra, el robo, la destrucción y el asesinato.

Después te sacan que si un americano toca muy bien la guitarra, que si otro americano inventó el consolador de culo a pilas... y claro ya tienes que reverenciar a esa gran nación de prohombres inigualables que han cincelado el Mundo Civilizado tal y como lo conocemos y blah blah blah...
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sorrillo #3 sorrillo
Rápido hay que cerrar más centrales nucleares.
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#7 detectordefalacias
#5 de quien nos lo venda más barato, eso mientras transicionamos a un modelo energético auto abastecido.
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Huginn #10 Huginn
No sé qué decir. Casi mejor me espero a que llegue suppiluliuma con sus sesudos análisis...
1 K 22
#1 Mk22
¿ Y que hacemos? ¿ Apagar la luz? ¿ O hacemos el fracking nosotros?
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#4 omega7767
#1 que no hacer: volar gaseoductos y enemistarse con mas paises productores de petroleo/gas. Apoyar aún "aliado" que durante décadas se ha apropiado por la fuerza del gas/petroleo de otros paises. Ya sea Libia, Irak o más recientemente Venezuela y un intento de conseguir Irak
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#5 Mk22
#4 vale. Pero concretamente ¿ de donde sacamos el petróleo y el gas?
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#8 Mk22
#6 la transición energética es muy acertada. Pero a medio plazo no podemos prescindir del petróleo y el gas.
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Trigonometrico #9 Trigonometrico
#8 Cuanto más aceleremos la instalación de renovables, más corto es el plazo.
1 K 23

menéame