La sumisión energética de Europa: qué supone comprar a EE UU 750.000 millones de dólares en petróleo y gas

Aparte de resultar un desastre para la acción climática, este acuerdo aumenta los precios de la electricidad, genera dependencia de un aliado incierto y ata nuestro futuro energético a los combustibles fósiles por décadas
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Sus metodos de venta son un poco intrusivos pero les siguen funcionando y siguen teniendo sus incondicionales entre sus victimas europeas y latinoamericanas
Después te sacan que si un americano toca muy bien la guitarra, que si otro americano inventó el consolador de culo a pilas... y claro ya tienes que reverenciar a esa gran nación de prohombres inigualables que han cincelado el Mundo Civilizado tal y como lo conocemos y blah blah blah...
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