La guerra afectará a los conductores de vehículos de gasolina 5 veces más que a los de vehículos eléctricos

Los coches de gasolina se verán mucho más afectados por las subidas de precios relacionadas con el conflicto de Irán que los conductores de vehículos eléctricos, según un informe que sobre el particular acaba de publicar el grupo europeo de expertos en transporte y clima T&E. Se prevé que el coste adicional de repostar un coche de gasolina sea cinco veces superior al coste extra de recargar un coche eléctrico. La Junta de Andalucía acaba de anunciar que subvencionará a los autónomos con 3.000 euros en la compra de vehículos no eléctricos.