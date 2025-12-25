edición general
4 meneos
8 clics
Sumar relanza el plan para adelantar el voto a los 16 años

Sumar relanza el plan para adelantar el voto a los 16 años

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, confirmó que el borrador de la Ley de Juventud incluye la reducción de la edad mínima para votar a los 16 años. Pérez aseguró que esta medida es un paso fundamental para la creación de una «escuela de democracia» en la sociedad española. El secretario de Estado de Juventud advirtió del «ideario populista fácil y muchas veces demagogo que utiliza la extrema derecha» y por ello insta a la apertura del sufragio a los 16 años en un momento de «desafección con los valores democráticos».

| etiquetas: rubén pérez , sumar , voto , 16 años , jóvenes , juventud
3 1 0 K 38 actualidad
16 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Comentarios destacados:      
tul #3 tul
a por la mayoria absoluta de vox, gran trabajo de los chaqueteros de sumar, espero que desaparezcan cuanto antes.
5 K 46
Falk #12 Falk
Mejor q suban la edad de votar. No veo a las buenas generaciones tan maduras para saber lo q realmente implica.
4 K 42
Chakotay #13 Chakotay *
Yo soy de los que pondría un carnet de votante para todo el mundo y que te lo pudieses sacar a los 16. Preguntas sencillas al nivel de primaria, pero que se demuestre un mínimo de interés por la sociedad. Cual es la capital de España, saber qué es una autonomía y saber que existen competencias administrativas, cual es la circunscripción electoral, la tortilla con cebolla o sin cebolla...
3 K 31
Imag0 #14 Imag0
Spoiler: sale fatal.
2 K 27
pepel #7 pepel
Sumar está gilipoyas, buscando votos para VOX.
1 K 23
#16 EISev
Pero solo a las mujeres, que si lo abren a los jóvenes varones de 16-17 igual salen más votos a Voz

:troll:
1 K 20
eaglesight1 #4 eaglesight1 *
#1 Claro, y que puedan ir a la cárcel, y que sean responsables de sus actos y no sus padres, ..... O son menores o son adultos. Pan, teta y sopa no cabe en la boca. Y no digo que esté en contra, lo que digo es que ojo con lo que se desea.
12 K 136
Gry #10 Gry
#4 Los menores en España son responsables penalmente desde los 14 años. Con un régimen especial pero pueden igualmente acabar internados.
0 K 15
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
No veo mucha demanda por parte de la juventud para hacerlo. A lo mejor los políticos en general deberían plantearse por qué pierden clientela año tras año.
1 K 18
ChatGPT #11 ChatGPT
Me encantaría haber estado en la reunión en la que decidieron sacar esa idea. cuales fueron los puntos a favor, en base a qué datos, y en qué creen que les beneficia.
1 K 18
kosako #8 kosako
Y si votan a los 16, pueden sacarse el carnet a los 16 o ir a la cárcel por delito a los 16 ?
1 K 17
#15 Tensk
La juventud siempre ha sido mayoritariamente de izquierdas. Si ahora son de Vox igual se lo tendrían que hacer ver para que eso suceda.
0 K 11
Jaime131 #6 Jaime131
Mejor a los 14, así empiezan antes en la escuela esa.
0 K 10
#9 Feliberto
Si no va acompañado de que ya no se pueda votar a partir de la edad e la jubilación...
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que tropa
0 K 7

menéame