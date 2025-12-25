Sumar relanza el plan para adelantar el voto a los 16 años

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, confirmó que el borrador de la Ley de Juventud incluye la reducción de la edad mínima para votar a los 16 años. Pérez aseguró que esta medida es un paso fundamental para la creación de una «escuela de democracia» en la sociedad española. El secretario de Estado de Juventud advirtió del «ideario populista fácil y muchas veces demagogo que utiliza la extrema derecha» y por ello insta a la apertura del sufragio a los 16 años en un momento de «desafección con los valores democráticos».