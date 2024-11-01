edición general
Sumar pide que se investigue la denuncia a Suárez y Podemos la retirada de los homenajes a su figura

Sumar pide que se investigue la denuncia a Suárez y Podemos la retirada de los homenajes a su figura

Sumar ha pedido que se admita a trámite la denuncia contra Adolfo Suárez interpuesta por una mujer el 9 de diciembre de 2025, una denuncia a la que ha tenido acceso El Salto y que recoge varios episodios de violencia sexual en los años 80 que se prolongaron durante tres años y empezaron cuando ella era menor de edad. La denuncia fue interpuesta el 9 de diciembre de 2025 en la sede de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Madrid.

2 comentarios
#1 surco *
Hombre, que se investigue, bien. Lo de la retirada de cosas , igual esperamos a ver si un juez dice que hay algo, no?.
Digo, por no hacernos un Errejon.
#2 burgerconqueso
#1 primero linchar que eso da votos, luego ya si eso se comprueba
