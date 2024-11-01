edición general
Los sujetadores con forma de bala: cuando el estilo puntiagudo dominaba la moda femenina [Eng]

Los sujetadores con forma de bala: cuando el estilo puntiagudo dominaba la moda femenina [Eng]  

La moda de mediados del siglo XX concedió una importancia extraordinaria a la forma, la estructura y la presentación. La ropa interior no eran accesorios ocultos sino herramientas esenciales utilizadas para esculpir el cuerpo según los ideales de la época. A finales de la década de 1940 y durante toda la década de 1950, la lencería jugó un papel decisivo en la moda femenina, moldeando siluetas con precisión e intención. Entre estas prendas, el sujetador bala destacó como uno de los símbolos más llamativos y controvertidos de la época.

