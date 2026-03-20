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Suiza deja de vender armas a EEUU para que no las utilice en Irán

Suiza deja de vender armas a EEUU para que no las utilice en Irán

El Consejo Federal de Suiza, que es el órgano formado por siete miembros que ejerce el poder ejecutivo en el país, ha decidido suspender temporalmente la exportación de armamento a Estados Unidos "mientras dure el conflicto" en Irán. Argumenta el Consejo que "no se pueden autorizar las exportaciones de material bélico a Estados Unidos debido a su participación en un conflicto armado internacional", ya que su uso en Irán atentaría contra la neutralidad oficial del país helvético.

| etiquetas: suiza , armas , ee.uu. , irán , guerra
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9 comentarios
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azathothruna #4 azathothruna
A portada ya!!!!!!!!!!!!!!!
Esto es gordo
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#6 malditopendejo
#4 a ver, un 4% de lo que compra EE.UU....tampoco lo llamaría "algo gordo"....
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NoEresTuSoyYo #7 NoEresTuSoyYo
#6 Un 4% en estas escalas es mucho y además puede causar efecto contagio perfectamente al venir de un país como Suiza.
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#9 elyari
#6 Como cuando Rosa Parks no le cedió el asiento a un blanco en el autobus, no fue algo gordo ni grandioso, pero fue la mecha que prendió y provocó un efecto en cadena. Que no creo que provoque que todo quisqui deje de venderle armamento a los usanos, pero si el efecto se reproduce al menos en un par de países más, sería muy importante. Como el Perro con su No a la guerra y ahora le siguen muchos tras negarse a ello hace unos días.
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Gry #2 Gry
Que le vendan también armas a Irán {duh}
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Una marca: SIG
2 K 42
reithor #5 reithor
Que devuelvan las navajas suizas. Y las fondues y el chocolate.
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#8 mariopg
hombre, también hay que creérselo
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menéame