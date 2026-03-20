Suiza deja de vender armas a EEUU para que no las utilice en Irán

El Consejo Federal de Suiza, que es el órgano formado por siete miembros que ejerce el poder ejecutivo en el país, ha decidido suspender temporalmente la exportación de armamento a Estados Unidos "mientras dure el conflicto" en Irán. Argumenta el Consejo que "no se pueden autorizar las exportaciones de material bélico a Estados Unidos debido a su participación en un conflicto armado internacional", ya que su uso en Irán atentaría contra la neutralidad oficial del país helvético.