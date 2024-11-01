edición general
El sueño americano de Ayuso: ha viajado hasta cinco veces a EE.UU. en cuatro años

El primero de estos viajes fue en septiembre de 2021, todavía en plena pandemia. Ayuso no fue sola a ese viaje. Hasta allí le acompañaron desde Madrid su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su jefe de prensa, José Luis Carreras; y la directora general de medios de la Comunidad de Madrid, Sandra Fernández. En total, el gasto fue de 17.000 euros. Si a esta cifra le sumamos los 15.000 euros del coste que le supuso a Telemadrid desplazar toda la semana a un redactor y a un cámara, el balance fue de 32.000 euros.

#1 Barriales
Mover dinero robado.
5 K 45
tul #7 tul
#1 robar de lo publico no es delito siempre que seas un pepero de bien claro
0 K 12
Escafurciao #2 Escafurciao
Ya está tardando Madrid en tener un Falcon o un Sparrow al menos
2 K 18
oceanon3d #11 oceanon3d *
#2 Que no te quede la menor duda que los peperos y sus alcahuetas digitales lo justificaran.

En fin, se dice que los lideres son el reflejo de sus votantes ... madrileños de derechas, con todo el respeto del mundo, os aconsejo un buen profesional y una buena medicación.
0 K 8
fareway #5 fareway
Que se quede allí, si es necesario se hace un crowdfunding.
0 K 16
Dene #8 Dene
aun recuerdo lo que se decía de las "embajadas" catalanas....
0 K 12
TripleXXX #4 TripleXXX
Ansar pero con más maldad aunque parezca imposible.
0 K 8
oceanon3d #9 oceanon3d
Seguro que lleva escoltas asi que multiplica eso por unas cuantas veces mas.
0 K 8
#3 Dedalos
No cuadra que cueste casi lo mismo dos técnicos que 4 autoridades
0 K 7
meroespectador #6 meroespectador
Las sociedades del novio no se van a crear solas...
0 K 7
Gadfly #10 Gadfly
Delay y Ayuseame
0 K 7

