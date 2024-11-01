El sueño americano de Ayuso: ha viajado hasta cinco veces a EE.UU. en cuatro años

El primero de estos viajes fue en septiembre de 2021, todavía en plena pandemia. Ayuso no fue sola a ese viaje. Hasta allí le acompañaron desde Madrid su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su jefe de prensa, José Luis Carreras; y la directora general de medios de la Comunidad de Madrid, Sandra Fernández. En total, el gasto fue de 17.000 euros. Si a esta cifra le sumamos los 15.000 euros del coste que le supuso a Telemadrid desplazar toda la semana a un redactor y a un cámara, el balance fue de 32.000 euros.