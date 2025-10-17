Suecia propone expulsar migrantes por no llevar una “vida honesta”

El gobierno de Suecia presentó un proyecto de ley que permitiría retirar permisos de residencia a migrantes que no mantengan una “vida honesta”. La normativa permitiría la revocación por no pagar deudas, Incumplir decisiones de autoridades, abusar de las ayudas sociales, obtener residencia mediante información fraudulenta. Además, contempla la expulsión de personas consideradas una amenaza. El ministro Johan Forssell, defendió que no solo se trata de cumplir la ley, sino de adoptar un comportamiento “responsable” que no perjudique al país.
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Es gracioso ver a los fachas y a los liberales defender que el estado pueda decidir si una persona les interesa que viva en el país o no.
Las mafias de Suecia ajustan sus cuentas a balazos en la Costa del Sol elpais.com/espana/2025-10-17/el-eco-de-la-violencia-de-suecia-mata-a-b
Dice que los noruegos podrían comprar Suecia si quisieran ..... pero que no quieren.
A partir de los 2000 seguian teniendo refugiados pero empezaron a virar hacia posturas mas conservadoras entre la derecha liberal y la extrema derecha...
¿Y sabeis que hacen para corregir su decadencia? Efectivamente, han identificado que el problema son los extranjeros