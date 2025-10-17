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Suecia propone expulsar migrantes por no llevar una “vida honesta”

Suecia propone expulsar migrantes por no llevar una “vida honesta”

El gobierno de Suecia presentó un proyecto de ley que permitiría retirar permisos de residencia a migrantes que no mantengan una “vida honesta”. La normativa permitiría la revocación por no pagar deudas, Incumplir decisiones de autoridades, abusar de las ayudas sociales, obtener residencia mediante información fraudulenta. Además, contempla la expulsión de personas consideradas una amenaza. El ministro Johan Forssell, defendió que no solo se trata de cumplir la ley, sino de adoptar un comportamiento “responsable” que no perjudique al país.

| etiquetas: suecia , expulsiones , migrantes , vida honesta
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9 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y a los suecos que no lleven una vida honesta? xD
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 han nacido en Suecia, donde los mandas?
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Andreham #4 Andreham
#2 Han nacido en el planeta tierra, dónde los mandas?

Es gracioso ver a los fachas y a los liberales defender que el estado pueda decidir si una persona les interesa que viva en el país o no.
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#8 srskiner
#4 pedir expulsar a extranjeros por conductas que no son bien recibidas es facha?
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#9 soberao
#2 A la Costa del Sol que es donde mandan las mafias suecas a los miembros que necesitan quitarse de en medio por un tiempo:...
Las mafias de Suecia ajustan sus cuentas a balazos en la Costa del Sol elpais.com/espana/2025-10-17/el-eco-de-la-violencia-de-suecia-mata-a-b
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Noeschachi #3 Noeschachi
#1 Su condena es ser suecos
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#3 hay un par de "humoristas" noruegos en FB que hacen pequeños clips con tópicos sobre países, y que suelen meterse a cañón con los suecos (imagino que es un rencor centenario por el pasado en el que estuvieron conquistados por ellos), y tienen uno que me hace mucha gracia, sobre todo por la expresión que pone el tío.

Dice que los noruegos podrían comprar Suecia si quisieran ..... pero que no quieren.
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#6 Pitchford
Pero que tengan en cuenta que la lista "con expediente de expulsión" es ya muy larga..
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skaworld #7 skaworld
Curiosamente Suecia ha sido un pais que ha aceptad refugiados en todo el siglo XX y antaño era bastante prospero, con sus refugiados y su tendencia a la socialdemocracia.

A partir de los 2000 seguian teniendo refugiados pero empezaron a virar hacia posturas mas conservadoras entre la derecha liberal y la extrema derecha...

¿Y sabeis que hacen para corregir su decadencia? Efectivamente, han identificado que el problema son los extranjeros
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menéame