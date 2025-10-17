Suecia propone expulsar migrantes por no llevar una “vida honesta”

El gobierno de Suecia presentó un proyecto de ley que permitiría retirar permisos de residencia a migrantes que no mantengan una “vida honesta”. La normativa permitiría la revocación por no pagar deudas, Incumplir decisiones de autoridades, abusar de las ayudas sociales, obtener residencia mediante información fraudulenta. Además, contempla la expulsión de personas consideradas una amenaza. El ministro Johan Forssell, defendió que no solo se trata de cumplir la ley, sino de adoptar un comportamiento “responsable” que no perjudique al país.