Una sueca es condenada por genocidio y crímenes de guerra por mantener esclavizados a tres mujeres y seis niños yazidíes durante el Califato del Estado Islámico

Una mujer sueca ha sido condenada a 12 años de prisión por cometer genocidio y crímenes de guerra contra el pueblo yazidí tras unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria. Lina Ishaq, de 52 años, fue declarada culpable de mantener como esclavos a tres mujeres yazidíes y seis niños de la misma etnia en Raqqa entre 2014 y 2016. Es la primera vez que los crímenes del EI contra los yazidíes, una de las minorías religiosas de Irak, se juzgan en Suecia.

#5 pensacola
no vale con ser sueco, también hay que parecerlo.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
No te pueden condenar por genocidio, y que la condena sea de 12 años. Habría que ver lo que dice realmente la condena. Pero por otra parte, bien condenada está, por los hechos que se relatan.
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Yo creo que la condenan por esclavismo de niños y reventa. Eso junto a la condena anterior por llevar a su hijo menor también a la guerra en Siria, se le queda con 16 años de prisión. Dice que participa, aunque no sea de forma directa (matando), en el genocido de los yazidíes. Pero no creo que la sentecia sea, delito - genocidio.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Si los delitos que ha cometido esta condenadas son genocidio no me quiero pensar lo que son los crímenes del actual gobierno israelí...
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Bien hecho
Ha tenido suerte de no haber sido juzgada allí
