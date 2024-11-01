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Trump llevaba semanas creyendo que negociaba con Irán y en realidad hablaba con Netanyahu poniendo voces
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La sucursal de Kiev ocupa el tercer puesto en ventas de Bentley en Europa (KOR)
La compañía automovilística británica Bentley registró buenos resultados de ventas en Ucrania durante la guerra.
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guerra
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#2
Dav3n
Bentley aprueba el préstamo de 90K, qué duda cabe
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#7
tyrrelco
#2
El grupo Volkswagen dirás.
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#4
fastbrian
Riega con millones un pais corrupto y voilà.
Y como siempre, el pueblo pone la sangre .
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#1
Tkachenko
*
Según Yonhap News del día 24, Richard Leopold, representante de Bentley para Europa, Oriente Medio y África, publicó esto recientemente en su cuenta de LinkedIn, su servicio de redes sociales (SNS). Leopold lo describió como "una resiliencia asombrosa" al presentar que "la sucursal de Kiiu es la tercera tienda minorista con la puntuación más alta en el Indicador Clave de Rendimiento (KPI) de Bentley". El primer lugar fue la sucursal de Padua en Italia y el segundo fue la…
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#5
salteado3
*
Mi barrio se está llenando de ucranianos comprando casas de 700.000€ con SUVs de gama alta hinchando aún más los precios de la zona. El caso es que a diferencia de al principio se la guerra que solo veías mujeres y niños, ahora los conducen gente de unos 40 años que se supone que estarían en edad militar...
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#3
Supercinexin
Lo mismito que iraníes y palestinos. Igualito oye. Putin, ¡monstruo desalmado! Netanyahu, ¡sólo se está defendiendo!
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#8
Don_Pixote
A ver que dice la IA que tanto os gusta:
"Esta afirmación circula en redes sociales desde marzo de 2026, pero no existe evidencia ni declaración oficial de Bentley que confirme que Kiev sea el tercer mercado más grande para las ventas de Bentley en Europa.
Estos son los datos clave al respecto:
Fuente de la noticia: Publicaciones en plataformas como LinkedIn y X (antes Twitter) atribuyen esta declaración a Richard Leopold, Director Regional de Bentley para EMEA.
Richard Leopold:…
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#6
g3_g3
Mandemos otros 10.000M € a Ukrania!!!
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menéame
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Y como siempre, el pueblo pone la sangre .
"Esta afirmación circula en redes sociales desde marzo de 2026, pero no existe evidencia ni declaración oficial de Bentley que confirme que Kiev sea el tercer mercado más grande para las ventas de Bentley en Europa.
Estos son los datos clave al respecto:
Fuente de la noticia: Publicaciones en plataformas como LinkedIn y X (antes Twitter) atribuyen esta declaración a Richard Leopold, Director Regional de Bentley para EMEA.
Richard Leopold:… » ver todo el comentario