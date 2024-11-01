Se suceden las denuncias de corredores por el infernal Maratón de Madrid: "Daba miedo ver a tanta gente vomitando, con ese calor no se puede dar la salida a las 10:15 de la mañana"

La última edición de la Maratón de Madrid acabó con 244 atenciones médicas. El calor fue sofocante y muchos finishers denuncian que se puso en peligro la salud de muchos inscritos al hacerles salir a las 10 de la mañana cuando ya comenzaba a apretar el calor y verlos en meta destrozados a 27 grados cinco horas después.
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-¿Y QUÉ TE HA DICHO?
-Párame la aplicación que me sigue contando el tiempo.
La culpa del calor fue de Ayuso. No falla.
"Oiga, y usted, como persona deportista y que antes de correr una maratón debería conocerse y evaluar la situación ¿no pensó que quizás no era la mejor idea?"
"Porque todos lo hacían, yo solo quería ser popular"