edición general
17 meneos
95 clics
Se suceden las denuncias de corredores por el infernal Maratón de Madrid: "Daba miedo ver a tanta gente vomitando, con ese calor no se puede dar la salida a las 10:15 de la mañana"

Se suceden las denuncias de corredores por el infernal Maratón de Madrid: "Daba miedo ver a tanta gente vomitando, con ese calor no se puede dar la salida a las 10:15 de la mañana"

La última edición de la Maratón de Madrid acabó con 244 atenciones médicas. El calor fue sofocante y muchos finishers denuncian que se puso en peligro la salud de muchos inscritos al hacerles salir a las 10 de la mañana cuando ya comenzaba a apretar el calor y verlos en meta destrozados a 27 grados cinco horas después.

| etiquetas: madrid , denuncia , corredores , peligro , carrera , maratón , calor
14 3 1 K 157 actualidad
16 comentarios
14 3 1 K 157 actualidad
Comentarios destacados:      
delcarglo #1 delcarglo
¿Los mejores vómitos de una Maratón en MADRIZ? xD
11 K 132
Black_Txipiron #2 Black_Txipiron
¿Retirarse no era una opción? Joder, si ves que vas mal, tira para casa
12 K 122
Moderdonia #7 Moderdonia *
#2 -Me he encontrado un runner moribundo en la calle.
-¿Y QUÉ TE HA DICHO?
-Párame la aplicación que me sigue contando el tiempo.
7 K 100
#6 Leon_Bocanegra
Era obligatoria?
2 K 32
#8 Pitchford
#6 Casi, para el CV.
1 K 26
#4 Pitchford
Al griego aquél le debió de pasar eso, que hacía calor..
1 K 29
Nitanmal #13 Nitanmal
Lo realmente denunciable fue la nefasta organización de tráfico con medio Madrid atascado en los túneles de la M30, los carteles luminosos con info desactualizada, y la policía (y Google Maps de paso) sin tener ni idea de qué calles estaban cortadas y cuales no.
1 K 28
Mesto #5 Mesto
Y no miraron la temperatura antes de empezar a correr? Y lo de si ves que tienes demasiado calor parar tampoco lo manejaron?

La culpa del calor fue de Ayuso. No falla.
2 K 23
#15 Pixmac
¿A qué hora querían salir? ¿A las 7 de la madrugada? A nadie le obligan a salir a correr, que no son unos campeonatos del mundo ni la olimpiadas.
0 K 20
#3 concentrado
La maratón de Madrid: la España que madruga :troll:
0 K 18
cosmonauta #10 cosmonauta
Y encima corriendo, joder.. si al menos se pudiese hacer en taxi o pusieran algunos bancos, pues aún.
0 K 13
XtrMnIO #16 XtrMnIO
No, si al final la culpa es de la AEMET, veréis.
0 K 12
The_Ignorator #9 The_Ignorator
El deporte es salú.

"Oiga, y usted, como persona deportista y que antes de correr una maratón debería conocerse y evaluar la situación ¿no pensó que quizás no era la mejor idea?"
"Porque todos lo hacían, yo solo quería ser popular"  media
0 K 10
litos523 #11 litos523
Se corre con las piernas, pero tambien con la cabeza. Si ves que hace demasiado calor o que las condiciones no son adecuadas, lo dejas y listo. Si sigues es tu problema. Lo único que los demas pueden hacer es darte una asistencia sanitaria adecuada ante un problema, y eso se ha hecho.
0 K 10
bacilo #12 bacilo
Salgo del after y me encuentro a los maratonianos.
0 K 8
#14 kilokilo
Es verdad que la gente se queja por todo.
0 K 6

menéame