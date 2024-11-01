Se suceden las denuncias de corredores por el infernal Maratón de Madrid: "Daba miedo ver a tanta gente vomitando, con ese calor no se puede dar la salida a las 10:15 de la mañana"

La última edición de la Maratón de Madrid acabó con 244 atenciones médicas. El calor fue sofocante y muchos finishers denuncian que se puso en peligro la salud de muchos inscritos al hacerles salir a las 10 de la mañana cuando ya comenzaba a apretar el calor y verlos en meta destrozados a 27 grados cinco horas después.