Stellantis suspende la paga de beneficios a sus trabajadores por las pérdidas del grupo en el 2025, que ascienden a 22.300 millones de euros

Stellantis ha comunicado a sus trabajadores que este año no les abonará la tradicional paga de beneficios. El CEO de la multinacional automovilística, Antonio Filosa, ha enviado una carta interna a los empleados de todo el grupo para anunciarles la medida, que justifica por las pérdidas netas de 22.332 millones que sufrieron en el 2025, cifra que contrasta con los 5.520 millones de euros ganados el año anterior y que provocó una caída bursátil del 25 % en Europa.