Stellantis suspende la paga de beneficios a sus trabajadores por las pérdidas del grupo en el 2025, que ascienden a 22.300 millones de euros

Stellantis suspende la paga de beneficios a sus trabajadores por las pérdidas del grupo en el 2025, que ascienden a 22.300 millones de euros

Stellantis ha comunicado a sus trabajadores que este año no les abonará la tradicional paga de beneficios. El CEO de la multinacional automovilística, Antonio Filosa, ha enviado una carta interna a los empleados de todo el grupo para anunciarles la medida, que justifica por las pérdidas netas de 22.332 millones que sufrieron en el 2025, cifra que contrasta con los 5.520 millones de euros ganados el año anterior y que provocó una caída bursátil del 25 % en Europa.

#8 vGeeSiz
#7 es claramente un incentivo sujeto a beneficios
jonolulu #1 jonolulu
La CUT ha sido el único que se ha pronunciado expresando su malestar. Asegura que la compañía dispone de unos 46.000 millones en liquidez mientras limita salarios y elimina la participación en beneficios de la plantilla. Las pérdidas, sostiene la CUT, responden a «una operación contable basada en cargos excepcionales y provisiones artificiales», vinculadas principalmente a inversiones futuras en Estados Unidos. El sindicato recuerda que la medida es «especialmente insultante» en el caso de la plantilla de la fábrica de Balaídos, «la más productiva y eficiente del grupo», con récord de producción en el 2025.

TRILEROS
#3 vGeeSiz
#1 si tienen pérdidas...que esperas? Es la paga DE BENEFICIOS, no el sueldo base.
jonolulu #6 jonolulu *
#3 #4 #5 Pierden 22.300 millones tras hacer una provisión extraordinaria de 22.000 millones y tras vender un 1% más de coches que el año anterior.

TRILEROS
#9 vGeeSiz
#6 trileros por qué?

xD xD xD Vamos a ver, que te escandaliza tanto?
jonolulu #17 jonolulu *
#9 El grupo, que comercializa marcas como Peugeot, Citroën o Fiat, anunció una provisión extraordinaria de 22.000 millones de euros (25.900 millones de dólares) en el segundo semestre de 2025 para paliar la caída en la producción de vehículos eléctricos, cuyas ventas son muy inferiores a sus expectativas.
www.swissinfo.ch/spa/stellantis-perdió-más-de-26.000-millones-de-dó

La CUT cuestiona pérdidas de Stellantis y le acusa de limitar salarios pese a su liquidez
es.investing.com/news/stock-market-news/la-cut-cuestiona-perdidas-de-s


TRILEROS

#11 ¿Algún argumento? O solo sabes insultar?
#16 surco
#6 Se provisiona por conceptos legalmente establecidos, que básicamente son gastos o reestructuraciones , si no hacienda viene con las rebajas. Eso está bastante controlado
jonolulu #20 jonolulu
#15 #16 Las provisiones están súper controladas, lo aprendimos en la crisis de 2008
#23 surco *
#20 Ahí lo que pasó es que no sé hicieron, no que se hicieron de más. De hecho las cajas de ahorros estuvieron con deuda incobrable en los activos hasta que la cosa reventó.
Provisional de más es algo que se suele hacer para engañar a hacienda...por eso está encima
#7 okeil *
#3 Si estuviese sujeta a beneficios no sería una paga, sino un incentivo, por lo que a falta de más información, me parece que están incumpliendo sus obligaciones en materia salarial.
comadrejo #10 comadrejo
#3 Correcto si Antonio Filosa no cobra ningún extra mas allá de sueldo base anual de 1,8 millones.
#12 vGeeSiz
#10 éticamente estoy contigo, pero los contratos de los trabajadores normales no son los mismo que el del señor Filosa y demás
#21 surco
#10 Eso es otro tema. Una cosa es que el sueldo del CEO de una empresa en pérdidas sea vergonzoso y otra que la la empresa pierda o no
#4 surco
#1 Pues igual son unos trileros, pero vamos que la acción se ha dejado un 50% de su valor este año cuando la bolsa ha subido un 30%.
Pinta de que van como un cohete no tiene
#5 Ninrojo
#1 Que paga de beneficios, tu tienes un sueldo anual y se divide 12,14,15,16 pagas y llamalas como quieras, enero, Navidad o San Fermines
#13 sarri
#5 Tu no te has leído un convenio en la vida no?
platypu #11 platypu
#1 el mas listo de la clase no creo que fueras
#15 aldeca77
#1 Participación en beneficios se llama...si no hay beneficios no hay participación. Las provisiones son normales y necesarias, porque el golpe que lleva es duro (perdida del 50% de valor en el año) y un problema reputacional largo....que quieres repartir en perdidas?
#2 surco
Y con la competencia del coche electrico chino lo van a pasar regular en 5 añitos
#14 Tanja
#2 el cuento del coche en chino en España. Los eléctricos más vendidos son los del grupo Volkswagen.
#18 surco *
#14 De momento si. Pero esto no va de lo que vendes, va de la cuota de mercado que pierdes
#19 Tanja
#18 en 5 años lo comentamos.
#22 xavigo
#14 Me da que Tesla, BYD, KIA y Renault discrepan bastante.
