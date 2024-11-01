edición general
Sí, soy un nacionalista cristiano, y usted también debería serlo

La izquierda pretende etiquetar a los cristianos conservadores comunes y corrientes que son políticamente activos como “nacionalistas cristianos”. Sus tácticas de difamación exageradas son ahora ampliamente reconocidas, tildando sistemáticamente a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos de nazi, racista, homofóbico, transfóbico, de “extrema derecha” y otros términos melodramáticos. www.meneame.net/story/clero-kansas-missouri-argumenta-auge-nacionalism

antesdarle #1 antesdarle
en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica
#2 tromperri *
Si, tengo una tara que me lleva a adorar seres imaginarios mientras odio a todo el que no comparte mi chaladura. Y tú deberías compartir mi locura fruto de la ignorancia y la superstición.

Además tiendo a ignorar las enseñanzas de modestia, pobreza, amor al prójimo, ayuda al desfavorecido, etc… del supuesto hijo de dios y máxima figura de mis creencias sin fundamento.

Para vomitar.
HAL9K #13 HAL9K
Aquí en España conocemos al nacionalcatólico. Una de las señas de identidad del franquismo. No es solo la fusión de religión y nación como entidad única. Es la identificación de esta unión como la única forma de ser español, definiendo y excluyendo a quienes no comparten la misma idea nacional como antiespañoles.
Es autoritarismo puro y duro.
Andreham #3 Andreham
"Me etiquetan, así que voy a etiquetar a los que me etiquetan".
Macadam #10 Macadam
Leer el titular y saber quién lo envía, todo en uno xD xD
#6 Alberto_meneame
Cualquier practicante de una religión no debería gobernar en ningún sitio por que si cree en cosas que no existen nos arriesgamos a que tomen decisiones que no tienen nada que ver con la realidad
Iori #7 Iori
#6 Religión en casa o en el lugar de culto. En cualquier otro lugar te expones a que te traten de loco, perturbado o cualquier cosa peor.
Variable #9 Variable
No voy a decir que JoseCristo ha sido la persona más dañina de la historia porque estos serían igual de hijosdeputa en nombre de Mitra, Júpiter o Vishnu. Se puede ser una basura de persona incluso en nombre de Buda, como nos demostró el malparido del Dalai Lama.
#11 j-light
...Católico apostólico y romano? Porque solo cristiano me suena a protestante y a esa secta no me meto.
#4 Galton
Si, debería escuchar esto...

www.youtube.com/watch?v=2lo5CyQjB7Q
Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
Para magia, ya está Tamariz.
Y para facha, Atrascal and Co.
Vamos servidos, grasies.
#5 Archaic_Abattoir
Usted, como nacionalista cristiano, promueve un nacionalismo étnico que sólo lleva al disenso.
¿Quiere usted el bien de su nación política? Aprenda a fomentar un nacionalismo cívico.
#8 rehcan69
La sharia cristiana
#14 sliana
estos son muy de darte tambien en la otra mejilla
