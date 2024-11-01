¿Soy miembro de una RED DE ACOSO? Hoy toca desmontar OTRO BULO de Okdiario (Rubén Sánchez)  

Okdiario acaba de publicar que la Guardia Civil dice que soy miembro de una red de acoso. Una red de acoso integrada por gente de izquierdas, dedicada a desvelar identidades de personas por motivos ideológicos, coartándoles el derecho al anonimato que dan las redes sociales. Esto es lo que realmente dice la Guardia Civil sobre mí: "no se han encontrado indicios que relacionen directamente a Rubén con la investigación llevada a cabo". Hoy toca desmontar otro bulo.