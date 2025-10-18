Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron cinco niños

El partido independentista Sortu, eje sobre el que se vertebra la coalición EH Bildu, ha ensalzado la figura de Jakes Esnal, uno de los autores del atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza que acabó con la vida de once personas en 1987. A través de una serie de retuits en su cuenta de X, Sortu se ha hecho eco de varias publicaciones en las que la marca del partido en el País Vasco francés, EH Bai, rinde homenaje y da las "gracias" a Esnal, fallecido este sábado a los 74 años.