Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron cinco niños

El partido independentista Sortu, eje sobre el que se vertebra la coalición EH Bildu, ha ensalzado la figura de Jakes Esnal, uno de los autores del atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza que acabó con la vida de once personas en 1987. A través de una serie de retuits en su cuenta de X, Sortu se ha hecho eco de varias publicaciones en las que la marca del partido en el País Vasco francés, EH Bai, rinde homenaje y da las "gracias" a Esnal, fallecido este sábado a los 74 años.
| etiquetas: sortu , llora , eta , etarra , atentado , zaragoza
Los dos son unas ratas de mierda, que bien se aprovecharon de una situación complicada para sacar provecho.
Joder, que cosas me toca leer...
La gran mayoría de estatuas murieron en sus camas. Empezando por Colon. O Blas de Lezo. O Espartero. O Zumalakarregi. Todos ellos asesinos de gente.
Luego cuando descorres la cortina están los murciélagos
Reflexión de patio de colegio para que la lean y la defiendan los tarados de turno. Ya teneis la conversacion para la barra del bar hoy.
COVID que invento Ayuso en su sótano