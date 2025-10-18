edición general
Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron cinco niños

El partido independentista Sortu, eje sobre el que se vertebra la coalición EH Bildu, ha ensalzado la figura de Jakes Esnal, uno de los autores del atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza que acabó con la vida de once personas en 1987. A través de una serie de retuits en su cuenta de X, Sortu se ha hecho eco de varias publicaciones en las que la marca del partido en el País Vasco francés, EH Bai, rinde homenaje y da las "gracias" a Esnal, fallecido este sábado a los 74 años.

etiquetas: sortu , llora , eta , etarra , atentado , zaragoza
Fartón_Valenciano
Ensalzar a un tipo que mato a once personas a sangre fría dice mucho de ese partido politico...
4
tyrrelco
#4 Está lejos del PP y su apoyo a la lideresa del 7291.
3
Fartón_Valenciano
#6 Por favor, estamos hablando de un tipo que puso una bomba, no de una pandemia que no viene a cuento... :palm:
2
tyrrelco
#13 El tipo luchaba por unos ideales de mierda, lo mismo que la tipeja ésta. Uno por la independencia de lo que consideraba su tierra y de los suyos solo y otra que pelea por dar pasta a los suyos y a los ricos y quitandosela a los pobres.
Los dos son unas ratas de mierda, que bien se aprovecharon de una situación complicada para sacar provecho.
1
DayOfTheTentacle
#13 a guardia civiles que son los que mataban al pueblo vasco
2
Fartón_Valenciano
#16 No sabia que los 5 niños eran guardias civiles... :palm:

Joder, que cosas me toca leer...
2
DayOfTheTentacle
#18 los usan de escudos humanos
1
Fartón_Valenciano
#19 ¿Pero tu te lees?... :palm:
1
fremen11
#13 Hablemos de Mazón un tipo que asesino a más de 220 personas porque estaba follando.....
0
Fartón_Valenciano
#25 ¿Esto es lo mejor que tenéis?, meter cosas que no vienen al cuento y sin sentido, estamos hablando de un tipo que puso una bomba con toda la intención de matar... :palm:
0
ehizabai
#4 Tienes las plazas llenas de estatuas de militares. Cada 12 de octubre se les hace un homenaje público.
0
Fartón_Valenciano
#20 Ese homenaje no seria necesario si no los hubiesen asesinado a sangre fría, entre los fallecidos cinco niños...
1
ehizabai
#23 Sin duda, cinco niños que mató ETA, no los únicos, lamentablemente.
La gran mayoría de estatuas murieron en sus camas. Empezando por Colon. O Blas de Lezo. O Espartero. O Zumalakarregi. Todos ellos asesinos de gente.
0
Fartón_Valenciano
#24 Oye, te falta Torquemada... Madre mía... :palm:
0
Toponotomalasuerte
el que asesino a trabajadores y sindicalistas es el fundador del PP.
1
Borgiano
Luego les llamas pro-etarras y se enfadan
1
carlosjpc
lo indecente es que este cerdo, habiendo matado 5 niños, haya muerto en la cama.
1
encurtido
Es la coalición más rara que recuerdo. Por un lado una cara amable en el Congreso, incluso de socialdemócratas razonables. Por otra cosas que no ya la ultraderecha se atreve, es que son propias de un grupo de neonazis clandestinos.
1
Somozano
#11 Saben muy bien que cara ofrecer para que un subnormal, perdón, un rojo de Cuenca, los vea como socialdemócratas suecos
Luego cuando descorres la cortina están los murciélagos
1
dark87
Por cierto, está noticia no va a llegar a portada. El grupo sectario ideológico de izquierdas por lo que se ve simpatiza con esa escoria de grupo terrorista. Se ve que les da igual que maten a gente inocente solo por pensar diferente.
4
kosako
#5 Estaba pensando al leer tu comentario "anda ya hombre.. qué exagerado". Y resulta que ya tenía 4 negativos, uno de un perfil muy claro y cansinobaboso.. lo mismo acabas teniendo razón :-/
1
tyrrelco
#5 Llevar a portada algo de un panfleto de esta calaña me parece algo muy loco, pero hay de todo en la España nuestra.
0
DayOfTheTentacle
#5 la izquierda no si simpatizamos con la GC, no mientas
0
fremen11
#5 Hay gente que apoya a escoria que mata a otra por no tener un seguro privado o por estar follando
0
dark87
A los terroristas no hay que apoyarlos nunca. A los GAL y los guardias civiles criminales tampoco. No es tan difícil. No hay que elegir bando. Qué no te obliguen a posicionarte.
2
manzitor
No entro en el fondo de la cosa, era un asesino, con o sin ideales. Pero este periódico 'serio', con varios retuit de los jovenes del independentismo vasco, te monta un artículo y nosotros aquí, dándole rentabilidad a su mínimo esfuerzo periodístico.
0
inquietto
El español: Bildu mata, sanchez es bildu.
Reflexión de patio de colegio para que la lean y la defiendan los tarados de turno. Ya teneis la conversacion para la barra del bar hoy.
0
covacho
Yo sólo veo un teatrillo donde cada uno trata de ser lo más miserable posible para ganar un mendrugo de pan.
0
Somozano
Menos mal que en otros sitios no murieron viejos en residencias por COVID
COVID que invento Ayuso en su sótano
0
Felón_Task
La que lío este en la vuelta ciclista a España.
0

