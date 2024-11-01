edición general
Sobre Venezuela y la manipulación mediática, En Boca de Todos, 7 de enero de 2026  

Intervención en el programa "En Boca de Todos" de la cadena Cuatro el día 7 de enero de 2026.

Spirito #2 Spirito *
El tipejo es un sinvergüenza, un impresentable.

Por mínima educación, siquiera por respeto intelectual, debiera haber dejado hablar a la doctora que, además, es especialista en esas cuestiones.

En fin, un palurdo: gentuza así en programas así causan vergüenza ajena.
#9 Pepepistolas
#2 Un gañan de los muchos que pastorean por las televisiones ; ojala fuese el unico.
Ortzi_ #5 Ortzi_
Parece que la encerrona no le ha salido del todo bien...
Spirito #10 Spirito
#5 Pues no, porque ahora seguramente miles de personas se pondrán en contacto con la doctora para darle su apoyo.
Mltfrtk #1 Mltfrtk *
O cómo dejar a un facho subnormal en ridículo xD
Spirito #6 Spirito *
#1 Aquí al facherío casposo que acude en manada como moscas vorágines yo intento meterle caña y, bueno, aquí estamos acostumbrados a la escaramuza, a los zascas encarnizados con nocturnidad y alevosía, al despelleje mutuo... pero, en fin, invitar a una doctora venezolana a opinar en un programa de televisión español para intentar ridiculizarla o humillarla y no dejarla casi hablar, me parece algo indigno, propio de gentuza.
rojo_separatista #8 rojo_separatista
#1, estan tan poco acostumbrados a que nadie les tosa su discurso que cuando alguien lo hace les saca de sus casillas. Luego hablan de democracia.
Triborato #11 Triborato
Le planta el libro de Anti Periodistas en la cara y va Nacho Abad y ejemplifica en vivo el supuesto ;)
A.more #3 A.more
Cuatro. La basura de la televisión. El fondo del cubo
Huginn #4 Huginn
"de puta madre" :shit: :shit:
Periodismo de altos vuelos.
ACEC #7 ACEC *
wrong post
#12 Albarkas
Cuatro: ese canal en el que el programa más creíble es First Dates :troll:
