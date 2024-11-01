·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8134
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
5194
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
7972
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4146
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3048
clics
Óscar Puente (y media España) alucina con este tuit sobre Venezuela que Ayuso publicó en 2015: 'Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela'
más votadas
383
Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]
487
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
419
Trump necesitará el apoyo de Junts para gobernar Venezuela
338
“La DEA no aspira a erradicar el mercado de drogas, sino a administrarlo”
503
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
190
clics
Sobre Venezuela y la manipulación mediática, En Boca de Todos, 7 de enero de 2026
Intervención en el programa "En Boca de Todos" de la cadena Cuatro el día 7 de enero de 2026.
|
etiquetas
:
en boca de todos
,
arantxa tirado
,
venezuela
,
manipulación mediática
24
4
6
K
163
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
4
6
K
163
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Spirito
*
El tipejo es un sinvergüenza, un impresentable.
Por mínima educación, siquiera por respeto intelectual, debiera haber dejado hablar a la doctora que, además, es especialista en esas cuestiones.
En fin, un palurdo: gentuza así en programas así causan vergüenza ajena.
8
K
100
#9
Pepepistolas
#2
Un gañan de los muchos que pastorean por las televisiones ; ojala fuese el unico.
3
K
43
#5
Ortzi_
Parece que la encerrona no le ha salido del todo bien...
8
K
93
#10
Spirito
#5
Pues no, porque ahora seguramente miles de personas se pondrán en contacto con la doctora para darle su apoyo.
1
K
21
#1
Mltfrtk
*
O cómo dejar a un facho subnormal en ridículo
5
K
78
#6
Spirito
*
#1
Aquí al facherío casposo que acude en manada como moscas vorágines yo intento meterle caña y, bueno, aquí estamos acostumbrados a la escaramuza, a los zascas encarnizados con nocturnidad y alevosía, al despelleje mutuo... pero, en fin, invitar a una doctora venezolana a opinar en un programa de televisión español para intentar ridiculizarla o humillarla y no dejarla casi hablar, me parece algo indigno, propio de gentuza.
3
K
47
#8
rojo_separatista
#1
, estan tan poco acostumbrados a que nadie les tosa su discurso que cuando alguien lo hace les saca de sus casillas. Luego hablan de democracia.
4
K
75
#11
Triborato
Le planta el libro de Anti Periodistas en la cara y va Nacho Abad y ejemplifica en vivo el supuesto
5
K
57
#3
A.more
Cuatro. La basura de la televisión. El fondo del cubo
4
K
51
#4
Huginn
"de puta madre"
Periodismo de altos vuelos.
1
K
23
#7
ACEC
*
wrong post
1
K
23
#12
Albarkas
Cuatro: ese canal en el que el programa más creíble es First Dates
1
K
19
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por mínima educación, siquiera por respeto intelectual, debiera haber dejado hablar a la doctora que, además, es especialista en esas cuestiones.
En fin, un palurdo: gentuza así en programas así causan vergüenza ajena.
Periodismo de altos vuelos.