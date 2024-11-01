Sirven pastel de Groenlandia con bandera de EE. UU. mientras crece presión por otro mandato de Trump

Anoche, durante una fiesta en la capital estadounidense, un grupo de legisladores republicanos disfrutó de un pastel con forma de Groenlandia, decorado con glaseado de la bandera de Estados Unidos. El postre —una aparente alusión al intento del presidente Donald Trump de adquirir el territorio ártico— fue servido en el Kennedy Center, durante un evento organizado por Republicans for National Renewal, un grupo de derecha que promueve que Trump busque un inconstitucional tercer mandato.