Sirven pastel de Groenlandia con bandera de EE. UU. mientras crece presión por otro mandato de Trump

Anoche, durante una fiesta en la capital estadounidense, un grupo de legisladores republicanos disfrutó de un pastel con forma de Groenlandia, decorado con glaseado de la bandera de Estados Unidos. El postre —una aparente alusión al intento del presidente Donald Trump de adquirir el territorio ártico— fue servido en el Kennedy Center, durante un evento organizado por Republicans for National Renewal, un grupo de derecha que promueve que Trump busque un inconstitucional tercer mandato.

| etiquetas: groenlandia , republicans for national renewal , trump , extrema derecha
4 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Lo mejorcito de cada casa: Según las imágenes del evento, la representante republicana por Florida, Anna Paulina Luna, tomó el cuchillo y cortó la primera porción del pastel. También asistieron los congresistas Abe Hamadeh, de Arizona, y Andy Ogles, de Tennessee.
skaworld #2 skaworld
Pues creo que los reposteros daneses les han ofrecido en buena fe un bizcocho para cambiar sabor  media
#3 Albarkas
Lastima que no se les atragante...
#4 pcmaster
#3 ...o se les indigeste. xD
