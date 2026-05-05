Sheinbaum arremete contra Ayuso: "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha revindicado la independencia y la historia del país tras las últimas declaraciones de Ayuso: "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota". Además, grupos indígenas han protestado a las puertas del evento mientras Ayuso ensalza el mestizaje. Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso hubiese participado este lunes en un acto en la capital mexicana.