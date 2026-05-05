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Sheinbaum arremete contra Ayuso: "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha revindicado la independencia y la historia del país tras las últimas declaraciones de Ayuso: "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota". Además, grupos indígenas han protestado a las puertas del evento mientras Ayuso ensalza el mestizaje. Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso hubiese participado este lunes en un acto en la capital mexicana.

| etiquetas: sheinbaum , ayuso , cortés , derrota
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
Esfingo #6 Esfingo *
En este caso Sheinbaum esta encantada que arrebatar el país a los narcos no corre prisa.
6 K 69
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#6 ¡ Como se atreve esa mujer ea criticar a Santa Ayuso si no es capaz de acabar con un problema de décadas en media legislatura!

#7 lo tuyo se llama presentismo.
4 K 60
#12 Vamohacalmano *
#9 No es que no sea capaz, es que no lo intenta siquiera. Si al menos moviera un dedo...
0 K 6
Supercinexin #5 Supercinexin
La respuesta más elegante que he escuchado de un político fue la de Sadiq Khan, Alcalde de Londres, al Zanahorio, en su primer mandato, cuando el degenerado se puso a insultarle en Twitter y un periodista le preguntó a Khan si había visto los tuits de Trump y qué le parecían.

La respuesta fue algo así como "lo siento, no tengo tiempo de leer los tuits de Donald Trump, tengo una ciudad que gestionar".

Sencillo, aséptico, educado, rápido, certero y dándole a ese montón de estiércol de granja de cerdos la visibilidad y la relevancia que se merece.
6 K 59
#16 sorecer
#3 No conozco mucho a la presidenta de México Pero al ver quien ha ido a meter cizaña en la casa de quien, me queda claran muchas cosas.

La iglesia donde iba a montar un show con el Cano lo anuló porque se dio cuenta que les habían marcado un gol por la escuadra. Pensaban que era una representación normal de un país extranjero y se dieron cuenta que no... Que no es normal para nada..
2 K 37
Kantinero #2 Kantinero *
La clásica mala educación de la derecha.

Se permiten como Milei o Corina, acudir a otros países a insultar a sus dirigentes porque no son de su cuerda.
Sheimbaum, expúlsala

Por cierto, Sheinbaum suena muy judio
2 K 32
#4 soberao
#2 Lo que busca Ayuso, el titular fácil donde quiera que va. En EE.UU no va a pregonar nada que pueda molestar a sus anfitriones. Luego se quejará cuando sea presidenta del gobierno y nadie quiera invitarla para evitar problemas.
0 K 15
me_joneo_pensando_en_ti #19 me_joneo_pensando_en_ti
#2

El judaísmo oculto de Sheinbaum: etcetera.com.mx/opinion/el-judaismo-oculto-de-sheinbaum/

Hace poco, el exfuncionario Mony de Swaan planteó en redes sociales una duda razonable: ¿Por qué Xóchitl Gálvez felicitó a la comunidad judía en su Rosh Hashaná (año nuevo), y Claudia Sheinbaum, siendo judía, no sólo no dijo nada sino que prefiere disimular en la medida de lo posible esa identidad? La cuestión parece trivial, pero toca las fibras más profundas del discurso político…   » ver todo el comentario
0 K 14
EsUnaPreguntaRetórica #22 EsUnaPreguntaRetórica
#19 Menudo montón de estupideces.
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ellas, tan ocupadas por las necesidades reales de la gente. La forma de actuar es no darle ni bola, como Milei en España.
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#3 encurtido
#1 Ayuso es gilipollas y le ha absorbido el personaje de ser un troll a tiempo completo. Pero la presidenta de México es bastante populista, es normal que se preste a bajar a estos barros.
2 K 24
#10 Albarkas
Viene a ser como si un presidente de la región del Lazio llega a Soria reivindicando a Escipión en Numancia.
Hay que ser subnormal.
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#14 Vamohacalmano
La derrota ¿contra quien? ¿por qué?
1 K 20
Laro__ #18 Laro__
Esta vez ¿sabía Ayuso que en México se puede hablar en español?
0 K 18
#7 Celsar
Hace falta ser muy asqueroso mermado nacionalista español para revindicar a Hernán Cortés que fue un asesino imperialista, violador e integrista religioso.
9 K 13
#13 Vamohacalmano
#7 Y ¿qué problema tienes con los que somos nacionalistas españoles? me sorprende que lo uses como insulto. No tengo ni puta idea de por qué dices eso de Hernán Cortés, considero que no podemos medir con la ética y moral de nuestros días algo de hace chopocientos años, porque la ética y la moral era otra. Pero que uses algo de lo que me siento orgulloso como insulto...la verdad me sorprende. Estoy muy orgulloso de mi país.
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EsUnaPreguntaRetórica #23 EsUnaPreguntaRetórica
#13 Lo cual dice mucho de ti. Estar "orgulloso" de un país :shit:
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#17 Pájaroloco
#7 Sin duda una persona que se atreve a publicar ese comentario seguro que conoce la biografía de Cortés de José Luis Martínez, ha leído a Zunzunegui, disfrutado con Krauze por no hablar de Pereira o Gurria porque si no lo conoce el que resulta mermado y asqueroso eres tú.
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Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#7 la mejor respuesta para alguien de tu nivel intelectual es que eres español, naciste español y morirás español. Disfrútalo.
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#15 sorecer
Lo siento por los mexicanos pero oye, unos días que la tienen que aguantar otros...
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#20 duckcurve
Creo que todo el mundo está perdiendo el norte.

Ayuso al apropiarse de los éxitos de los colonizadores de la Corona de Castilla y Sheinbaum al acusar a los españoles de los hechos realizados por éstos.

Ambas obvian, al igual que sus correligionarios, que esos extranjeros que reclamaron como propias las tierras de América Central y los supervivientes autóctonos a los mismos son ancestros de los residentes del México actual, pero que, genealógicamente hablando tienen casi nula relación con los…   » ver todo el comentario
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CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
claro que si guapi! :troll: :troll: :troll:
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salchipapa77 #8 salchipapa77 *
Comentario chorra. Va por el comentario siete que veo que me tiene en ignorados como un niño pequeño.
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menéame