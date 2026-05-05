Sheinbaum arremete contra Ayuso: "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha revindicado la independencia y la historia del país tras las últimas declaraciones de Ayuso: "Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota". Además, grupos indígenas han protestado a las puertas del evento mientras Ayuso ensalza el mestizaje. Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso hubiese participado este lunes en un acto en la capital mexicana.
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#7 lo tuyo se llama presentismo.
La respuesta fue algo así como "lo siento, no tengo tiempo de leer los tuits de Donald Trump, tengo una ciudad que gestionar".
Sencillo, aséptico, educado, rápido, certero y dándole a ese montón de estiércol de granja de cerdos la visibilidad y la relevancia que se merece.
La iglesia donde iba a montar un show con el Cano lo anuló porque se dio cuenta que les habían marcado un gol por la escuadra. Pensaban que era una representación normal de un país extranjero y se dieron cuenta que no... Que no es normal para nada..
Se permiten como Milei o Corina, acudir a otros países a insultar a sus dirigentes porque no son de su cuerda.
Sheimbaum, expúlsala
Por cierto, Sheinbaum suena muy judio
El judaísmo oculto de Sheinbaum: etcetera.com.mx/opinion/el-judaismo-oculto-de-sheinbaum/
Hace poco, el exfuncionario Mony de Swaan planteó en redes sociales una duda razonable: ¿Por qué Xóchitl Gálvez felicitó a la comunidad judía en su Rosh Hashaná (año nuevo), y Claudia Sheinbaum, siendo judía, no sólo no dijo nada sino que prefiere disimular en la medida de lo posible esa identidad? La cuestión parece trivial, pero toca las fibras más profundas del discurso político… » ver todo el comentario
Hay que ser subnormal.
Ayuso al apropiarse de los éxitos de los colonizadores de la Corona de Castilla y Sheinbaum al acusar a los españoles de los hechos realizados por éstos.
Ambas obvian, al igual que sus correligionarios, que esos extranjeros que reclamaron como propias las tierras de América Central y los supervivientes autóctonos a los mismos son ancestros de los residentes del México actual, pero que, genealógicamente hablando tienen casi nula relación con los… » ver todo el comentario