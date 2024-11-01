Sevilla prohíbe el uso del burka y el niqab en las sedes municipales

El burka y el niqab, prohibidos en las sedes municipales. La propuesta de Vox ha salido adelante en el Pleno con el voto a favor del gobierno popular. La iniciativa ya fue debatida la semana pasada en la Comisión Especial de Control y Fiscalización. Al ser una iniciativa que no tiene amparo en la normativa estatal, se tendrá que esperar a un informe jurídico que la avale.
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Y me da que tambien esta prohibido ir con casco de moto.
Vamos, otra medida para crispar...
El prohibir SOLO a alguien de una religion en concreto, tiene un nombre.
Si hay que prohibir, que prohiban cualquier cosa que se lleve en la cabeza cubriendo el pelo, ya sean burkas, nikabs, gorras, mantillas, cofias, sombreros, cofias de monja, etc.