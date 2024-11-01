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Sevilla prohíbe el uso del burka y el niqab en las sedes municipales

Sevilla prohíbe el uso del burka y el niqab en las sedes municipales

El burka y el niqab, prohibidos en las sedes municipales. La propuesta de Vox ha salido adelante en el Pleno con el voto a favor del gobierno popular. La iniciativa ya fue debatida la semana pasada en la Comisión Especial de Control y Fiscalización. Al ser una iniciativa que no tiene amparo en la normativa estatal, se tendrá que esperar a un informe jurídico que la avale.

| etiquetas: sevilla , prohibe , burka , niqab , sedes municipales
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9 comentarios
3 1 0 K 33 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Me parece bien, espero que también prohíban las cadenitas con crucifijos, estrellas de David, las cofias, velos, escapularios y demás basura religiosa.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 no se trata de prohibir un símbolo religioso si no de seguridad (y otros te dirán que respeto a la mujer, dependiendo de si es obligatorio o no para ellas)
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zentropia #8 zentropia
#2 no han prohibido el hijab.
Y me da que tambien esta prohibido ir con casco de moto.
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Felipe_Cestos #1 Felipe_Cestos
Monjas con mascarilla!!! Oh Dios!!!
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sotillo #6 sotillo
#1 Y que lo digas. De todas formas que poco original para ser Sevilla, no esperaba yo algo tan chabacano y con tampoco estilo, ni miejita estilo y categoría
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 "Desde Podemos-IU, Ismael Sánchez aseguró que no se conocen casos en dependencias municipales en las que una mujer vistiendo estas prendas haya querido acceder"

Vamos, otra medida para crispar...
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#3 HangTheRich
Soluciones para problemas que no existen
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Pues mejor. Aunque a los sueltavioladores de podemes les parezca mal. Siguiente tema? a poder ser más importante...
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#9 Zamarro
O prohibes a todos ponerse cosas en la cabeza, o tapar su cara, no se lo prohibes a nadie.
El prohibir SOLO a alguien de una religion en concreto, tiene un nombre.
Si hay que prohibir, que prohiban cualquier cosa que se lleve en la cabeza cubriendo el pelo, ya sean burkas, nikabs, gorras, mantillas, cofias, sombreros, cofias de monja, etc.
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menéame