Sevilla prohíbe el uso del burka y el niqab en las sedes municipales

El burka y el niqab, prohibidos en las sedes municipales. La propuesta de Vox ha salido adelante en el Pleno con el voto a favor del gobierno popular. La iniciativa ya fue debatida la semana pasada en la Comisión Especial de Control y Fiscalización. Al ser una iniciativa que no tiene amparo en la normativa estatal, se tendrá que esperar a un informe jurídico que la avale.