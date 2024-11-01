Una sentencia atada y bien atada

La versión judicial del “quien pueda hacer que haga” de Aznar manda un mensaje inequívoco: están dispuestos a cualquier cosa para tapar sus delitos y para asaltar Moncloa. Sin límites ni escrúpulos, a plena luz del día, el Tribunal Supremo ha consumado la infamia. Con una mayoría conservadora y controlado por el PP -Marchena mediante- por la “puerta de atrás”, no ha necesitado ninguna prueba para decretar una condena que venía atada y bien atada de casa.
Sobre todo por no saber encuadrarlo en la historia reciente y en lo que ha supuesto su connivencia con la derecha más rancia de este país.
El PSOE está sufriendo en sus propias carnes aquello que ha venido practicando desde hace 40 años, resulta especialmente patético escuchar a Garzón decir las estupideces que dice viniendo de alguien que ha estado rebozado de mierda en las cloacas más inmundas de la judicatura española.
No os vemos, a los PePetudo-Voxenetas, llorar desconsoladamente por ninguna de todas esas filtraciones.
Sin embargo, por la supuesta, indemostrada, carente de toda prueba, "filtración" de García Ortiz sobre el criminal delincuente del novio de la Presidenta de Madrid, aquí os tenemos pidiendo elecciones generales.
Ahora bien, yo estoy super a favor de implantar sistemas efectivos para detectar filtraciones y que se investiguen todas con ellos hasta las máximas consecuencias, con sanciones graves ante cualquier irregularidad o brecha. ¿Y tú?
Por ejemplo, que cuando haya correos que tiene acceso más empleados públicos que…
Mazon casi media ETA
Em el metro de Valemcia fueron un decimo de ETA....
Si quieres medimos en GALes:
Ayuso unos 300GALes
Mazon unos 15 GALes
El metro de Valencia fueron 2 GAL.
Y si lo quieres en campos de furbol te lo puedo dar tambien