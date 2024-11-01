edición general
Una sentencia atada y bien atada

La versión judicial del “quien pueda hacer que haga” de Aznar manda un mensaje inequívoco: están dispuestos a cualquier cosa para tapar sus delitos y para asaltar Moncloa. Sin límites ni escrúpulos, a plena luz del día, el Tribunal Supremo ha consumado la infamia. Con una mayoría conservadora y controlado por el PP -Marchena mediante- por la “puerta de atrás”, no ha necesitado ninguna prueba para decretar una condena que venía atada y bien atada de casa.

OCLuis
Los jueces han facilitado al partido que más muertes ha causado en la historia de la democracia española un apoyo para atacar al gobierno y hasta para pedir elecciones generales.

alcama
#1 Bildu?

#9 Tecar
#1 Si te refieres al PSOE, estás más perdido que un pulpo en el garaje.
Sobre todo por no saber encuadrarlo en la historia reciente y en lo que ha supuesto su connivencia con la derecha más rancia de este país.
El PSOE está sufriendo en sus propias carnes aquello que ha venido practicando desde hace 40 años, resulta especialmente patético escuchar a Garzón decir las estupideces que dice viniendo de alguien que ha estado rebozado de mierda en las cloacas más inmundas de la judicatura española.

Supercinexin
#5 Están llenas de quintacolumnistas de derechas hasta la bandera. Lo mismo que la Judicatura.

Antipalancas21
#12 Patriotas, eso se les llama.

denocinha
Si un fiscal del PP hubiese filtrado un correo confidencial de la pareja de un político del PSOE estaría menéame combatiendo el fascismo como locos las 24 horas

Supercinexin
#2 La UCO del PutaPena lleva filtrando chorradas, la mayoría luego indemostrables como el supuesto casoplón de Ábalos en Colombia que luego quedó en NADA, desde que empezó la legislatura.

No os vemos, a los PePetudo-Voxenetas, llorar desconsoladamente por ninguna de todas esas filtraciones.

Sin embargo, por la supuesta, indemostrada, carente de toda prueba, "filtración" de García Ortiz sobre el criminal delincuente del novio de la Presidenta de Madrid, aquí os tenemos pidiendo elecciones generales.

Antipalancas21
#4 La Uco solo, creo que todas las fuerzas de seguridad dan pena.

pedrario
#4 Se achaca a la UCO filtraciones que lo más probable es que vengan de alguna de las partes de un proceso judicial, que es cuando más frecuentemente se filtra, cuando llega a estas.

Ahora bien, yo estoy super a favor de implantar sistemas efectivos para detectar filtraciones y que se investiguen todas con ellos hasta las máximas consecuencias, con sanciones graves ante cualquier irregularidad o brecha. ¿Y tú?

Por ejemplo, que cuando haya correos que tiene acceso más empleados públicos que…   » ver todo el comentario

#7 Tecar
Supongo que ahora igual se entienden mejor muchas de las recientes reducciones de condenas fruto, no de una ley que permite las mismas condenas que antes, sino de la psicopatía judicial actuando de mercenarios en contra de un gobierno.

pedrario
Opinión de sentencia sin haberla leído = irrlevante.

#3 poxemita
Opiniones sobre una sentencia que no han leido. Me parece que el pelo blanco de MAR está creando escuela.

Antipalancas21
#3 Mar un borracho indecente y mentiroso creando escuela, así va todo.

#15 Ovidio
O sea, que cuandonlos jueces condenan a alguien del PP son muy buenos, pero cuando es alguien del PSOE el condenado son fachas. Es así, ¿no?

ostiayajoder
Solo Ayuso lleva 9 ETAs

Mazon casi media ETA

Em el metro de Valemcia fueron un decimo de ETA....

Si quieres medimos en GALes:

Ayuso unos 300GALes

Mazon unos 15 GALes

El metro de Valencia fueron 2 GAL.

Y si lo quieres en campos de furbol te lo puedo dar tambien


