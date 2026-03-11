Senegal aprueba elevar hasta diez años las penas de cárcel por tener relaciones homosexuales

La Asamblea Nacional de Senegal aprobó un proyecto de ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales con condenas a entre cinco y diez años. La norma fue aprobada a última hora del miércoles por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra."Esta ley es, ante todo, cultural. Nadie tiene derecho a imponer a los demás sus propios valores (...). Mientras que en Occidente se prohíbe la poligamia, en Senegal tenemos el derecho de prohibir los actos contra natura", declaró el ministro de Interior, Bamba Cissé