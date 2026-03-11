edición general
15 meneos
14 clics

Senegal aprueba elevar hasta diez años las penas de cárcel por tener relaciones homosexuales

La Asamblea Nacional de Senegal aprobó un proyecto de ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales con condenas a entre cinco y diez años. La norma fue aprobada a última hora del miércoles por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra."Esta ley es, ante todo, cultural. Nadie tiene derecho a imponer a los demás sus propios valores (...). Mientras que en Occidente se prohíbe la poligamia, en Senegal tenemos el derecho de prohibir los actos contra natura", declaró el ministro de Interior, Bamba Cissé

| etiquetas: senegal , homosexuales
14 1 0 K 133 actualidad
14 comentarios
14 1 0 K 133 actualidad
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Bueno, tranquilidad, ahora irán los países del mundo libres a bombardear Senegal para liberarles.
4 K 67
riz #2 riz *
Lo que va contra natura es tener que soportar gobernantes fanáticos que tratan de imponer sus valores religiosos a la ciudadania para la que trabajan.

#1 Senegal está desdemocratizado. ¿Quién lo democratizará? El democratizador que lo democratice, buen democratizador será.
3 K 40
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Es una democracia, no? Como no se fuera a bombardear a los votantes ya me diras
Es lo que quieren con su voto
0 K 11
elGude #8 elGude
#6 Por la misma razón que tu no vas a argentina o usa
2 K 40
Findeton #12 Findeton
#8 A Argentina tengo ganas de ir de vacaciones. USA sí la he visitado.
0 K 10
elGude #14 elGude
#12 ¿Por qué no vas a trabajar? Supongo que estarías encantado de que te pagaran en arroz
0 K 10
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Y los liberales? ¿Porqué no se van a Senegal a defender a los homosexuales?
2 K 34
Findeton #6 Findeton
#3 ¿Y por qué no te vas tú a Senegal?
2 K 32
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
#6 Los comunistas somos homófobos, mira lo que hacían con ellos en Cuba.
¿No era así?
1 K 27
Findeton #11 Findeton
#9 No sabía ni que eras comunista ni que eras homófobo.
0 K 10
#4 Pitchford
En lo de la poligamia tienen parte de razón. Yo eliminaría el matrimonio como institución pública, sea monógamo o polígamo. Cada cual que se arrejunte con quien/es quiera y que no me cuenten su vida. Cuando nazca un hijo, se declara/n públicamente el/los progenitor/es responsable/s y santas pascuas.
1 K 25
strike5000 #5 strike5000
#4 Entonces tendrías que quitar las pensiones de viudedad y la repartición de bienes en caso de separación. Si no hay un registro oficial de convivencia no hay derechos generados.
2 K 34
#7 gadish
no hay problema, harías un registro oficial de convivencia. Es como pareja de hecho, pero con X personas. Podrías tener dependencias igual que ahora, simplemente sería entre más gente.
Si yo cohabito con 2 o 3 o 7 hombres y mujeres, pues somos "grupo". Dependenmos unos de otros. Si me muero, queda mi pension de viudedan a todos ellos, pues todos ellos dependían en parte de mi salario.
no veo mucho problema, la verdad.
0 K 7
#10 ddomingo
#7 Tecnicamente no hay pegas. Es un tema más cultural que otra cosa.
0 K 10

menéame