Una segunda Filomena podría llegar a principios de año: alerta máxima por un choque de masas de aire

El año acaba con una relativa calma y con la niebla como principal protagonista. El frío también es palpable y se producirán descensos en el Cantábrico y en las zonas del norte peninsular. Sin embargo, apenas se esperan precipitaciones. Todo cambiará con el año nuevo debido a que se espera la llegada de la borrasca Francis que dejará precipitaciones generalizadas, ocasionalmente en forma de tormenta, en prácticamente toda España.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Los especuladores venden que en España no hace frío en invierno, es decir que si difundimos bajamos la especulacion de la vivienda en España y la arreglamos

De hecho si coges una IA pones una foto de donde vives y mal tiempo = bajas la competencia por vivir donde vives  media
plutanasio #7 plutanasio
A ver si es verdad, que en la semana de navidad daba un tormentón de la virgen y al final nada. Tuve que subir más arriba de mi pueblo para raquetear un par de días.
estemenda #4 estemenda
¡Porfi porfi porfi...! :-)
reithor #6 reithor
Venga, que tengo una pala a estrenar desde hace 4 años.
Arzak_ #2 Arzak_
En tal caso, preveo un caos total nuevamente y sin la prevención a pesar del pronóstico. Ayuso y compañía dirán que el gobierno no les da recursos y sus devotos diran que a ver ¿dónde está eso del cambio climático?. 8-D
Connect #3 Connect
Estas previsiones a tantos días vista, suelen desinflarse mucho. Aún así siempre es bueno que se prevea precipitaciones aunque luego se desinflen. Siempre va bien para alargar más la próxima sequía.
woody_alien #8 woody_alien
#5 Filomena a mi pesar.
