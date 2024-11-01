Una segunda Filomena podría llegar a principios de año: alerta máxima por un choque de masas de aire

El año acaba con una relativa calma y con la niebla como principal protagonista. El frío también es palpable y se producirán descensos en el Cantábrico y en las zonas del norte peninsular. Sin embargo, apenas se esperan precipitaciones. Todo cambiará con el año nuevo debido a que se espera la llegada de la borrasca Francis que dejará precipitaciones generalizadas, ocasionalmente en forma de tormenta, en prácticamente toda España.