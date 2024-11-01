edición general
3 meneos
20 clics
Seguidores de Maduro Protestan Hoy en Calles de Caracas, Venezuela

Seguidores de Maduro Protestan Hoy en Calles de Caracas, Venezuela  

Seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro acusan que el político fue secuestrado, y piden a Estados Unidos su liberación así como la de su esposa, Cilia Flores.

| etiquetas: seguidores , maduro , protestan , calles , caracas , venezuela
3 0 0 K 42 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 42 actualidad
plutanasio #5 plutanasio
Manifestación para nada organizada desde el gobierno xD xD
2 K 42
#2 DobleCapital
Ninguna pena, que era un dictador. Muchos otros venezolanos lo celebraron con júbilo:

x.com/MiltonFriedom5/status/2007437431071814041
2 K 20
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ahora que se ha pirado el bigotes, postureo bolivariano, mucha especical forces y muchas envidia, pero a la hora del lerele...escondiendo el chandal del lidl por si aca :troll:
1 K 14
pip #3 pip
¿A quién dirigen la protesta, a Trump o a Delcy Rodriguez? :troll:
0 K 11

menéame