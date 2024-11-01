·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
14558
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8001
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
8490
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
4160
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4742
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
395
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
418
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
427
Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela
332
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
387
Trump ordena el cierre de la Biblioteca Goddard, la más grande de la NASA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
20
clics
Seguidores de Maduro Protestan Hoy en Calles de Caracas, Venezuela
Seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro acusan que el político fue secuestrado, y piden a Estados Unidos su liberación así como la de su esposa, Cilia Flores.
|
etiquetas
:
seguidores
,
maduro
,
protestan
,
calles
,
caracas
,
venezuela
3
0
0
K
42
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
42
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
plutanasio
Manifestación para nada organizada desde el gobierno
2
K
42
#1
TooBased
Vídeos:
x.com/i/status/2007912898275017041
x.com/i/status/2007944936927474010
0
K
20
#2
DobleCapital
Ninguna pena, que era un dictador. Muchos otros venezolanos lo celebraron con júbilo:
x.com/MiltonFriedom5/status/2007437431071814041
2
K
20
#4
CharlesBrowson
ahora que se ha pirado el bigotes, postureo bolivariano, mucha especical forces y muchas envidia, pero a la hora del lerele...escondiendo el chandal del lidl por si aca
1
K
14
#3
pip
¿A quién dirigen la protesta, a Trump o a Delcy Rodriguez?
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
x.com/i/status/2007912898275017041
x.com/i/status/2007944936927474010
x.com/MiltonFriedom5/status/2007437431071814041