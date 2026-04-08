El Secretario de Guerra, Pete Hegseth lanza un ultimátum a Irán por sus reservas de uranio enriquecido (Eng)

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lanzó este miércoles un ultimátum a Irán, instando al país a que renuncie a su uranio enriquecido; de lo contrario, el presidente Trump pondrá en marcha otra «Operación Martillo de Medianoche» para confiscarlo. Hegseth ha advertido que EE. UU. podría asegurar ese material “por cualquier medio necesario”, incluso militarmente.

| etiquetas: pete hegseth , secretario de guerra , eeuu , irán , uranio enriquecido
DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
¿Es un reconocimiento de que el último fracaso fue una operación para confiscar el uranio? ¿Y si fracasó la primera, qué clase de amenaza es esta? Quiero decir: si Irán ya reventó el anterior intento, ¿porqué coño se iban a amilanar ahora?

Preguntas que uno lanza al aire...
#4 Leclercia_adecarboxylata
¿Y no es mejor irse de fiesta con Trump y Karoline Leavitt a una discoteca, emborracharse y pasárselo bien?
jm22381 #5 jm22381
Los iraníes le habrán contestado que están muy ocupados con la «Operación Sodomizar al Zanahorio» :-D
#8 Suleiman
No ha pasado ni 24h y ya volvemos a lo mismo....
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 alguien dudaba de ello? Lo que pasa que apostaría un huevo a que en Washington alguien ha hecho negocio con el petróleo
#1 diablos_maiq
¿Ya lo sabe su amo?
Ransa #6 Ransa
Cuando no tengan uranio ni para hacer bombas sucias los borran del mapa
Veelicus #7 Veelicus
Me sorprende aun que Iran y Corea del Norte no hayan llegado a un acuerdo del tipo Petroleo por ICBMs.
Hasta ahora no era posible porque Jamenei estaba en contra de desarrollar armas atomicas, pero habra que ver si el hijo o quien sea el que mande ahora no va por otro camino
nopolar #3 nopolar
Deberían mandárselas, por aire.
