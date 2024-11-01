edición general
El secretario general de FACUA denuncia a un seguidor de Vito Quiles que lleva días amenazándole por WhatsApp

El ultra le recrimina que haya interpuesto una querella por calumnias contra Quiles y dice que va a buscarle porque lo quiere "colgado de un árbol".

5 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Otra indemnización xD
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Se esta forrando a costa de esto. xD xD
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 entra en la lista Forbes a este paso xD
Magog #2 Magog
Se los está follando a golpe de juicios, normal que estos simios digan simiadas, porque su estupidez tiene límite legal y de esa no se escapan
Olepoint #5 Olepoint
¿ Os imagináis el país en manos de esta gentuza fascista, da miedo, verdad ? Pues en las próximas elecciones que nadie sea tan imbécil de quedarse en casa y pensar que "votar no sirve para nada", votar es lo único que pueden hacer los trabajadores para que entren políticos que los defiendan y sobre todo, que no entren estos mierdas fascitas en el poder, o estaremos jodidos, pero jodidos.
