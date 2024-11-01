·
17
El secretario general de FACUA denuncia a un seguidor de Vito Quiles que lleva días amenazándole por WhatsApp
El ultra le recrimina que haya interpuesto una querella por calumnias contra Quiles y dice que va a buscarle porque lo quiere "colgado de un árbol".
#1
Verdaderofalso
Otra indemnización
1
K
35
#3
obmultimedia
#1
Se esta forrando a costa de esto.
0
K
10
#4
Verdaderofalso
#3
entra en la lista Forbes a este paso
0
K
20
#2
Magog
Se los está follando a golpe de juicios, normal que estos simios digan simiadas, porque su estupidez tiene límite legal y de esa no se escapan
0
K
11
#5
Olepoint
¿ Os imagináis el país en manos de esta gentuza fascista, da miedo, verdad ? Pues en las próximas elecciones que nadie sea tan imbécil de quedarse en casa y pensar que "votar no sirve para nada", votar es lo único que pueden hacer los trabajadores para que entren políticos que los defiendan y sobre todo, que no entren estos mierdas fascitas en el poder, o estaremos jodidos, pero jodidos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
