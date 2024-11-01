edición general
22 meneos
147 clics
Sarah Santaolalla responde a los insultos de 'El Hormiguero': 'El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió'

Sarah Santaolalla responde a los insultos de 'El Hormiguero': 'El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió'

Relacionada: meneame.net/story/oido-tertulia-hormiguero-sobre-sarah-santaolalla-esa "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico". "El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", ha dicho colgando el vídeo de la tertulia política de El Hormiguero. Y ha añadido: "No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?"..

| etiquetas: television , santaolalla , rosa belmonte
18 4 2 K 129 actualidad
23 comentarios
18 4 2 K 129 actualidad
Comentarios destacados:        
meroespectador #3 meroespectador *
Hablaron de una tertuliana de la cuatro que llamó a Felipe González traidor, ya que fue algo que ella hizo el día anterior, es obvio que se refieren a ella. No nos hagamos ahora los gilipollas.
4 K 58
afrofrog #13 afrofrog
#3 explícaselo con marionetas a #1
0 K 9
#10 poxemita
"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico"

Vaya lo de tonta lo tiene asumido.
5 K 46
Pacofrutos #16 Pacofrutos
#10 Ahí llevas razón... :troll:
0 K 16
#5 Febrero2027
Ella insultó a los votantes del PP, así que ahora le toca joderse.
Puño de hierro, mandíbula de cristal.
Una señora que tiene menos inteligencia que un caniche no puede ser el referente de la izquierda
4 K 45
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#5 En realidad es el referente de la telebasura y los ultramongolos que están todo el día con su nombre en la punta de la lengua.
0 K 12
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
no se vale! jopetas!
3 K 44
EldelaPepi #7 EldelaPepi *
# 1
Entonces si yo digo:
"Hay un usuario de menéame que es un miserable, porque banaliza y justifica insultos que recibió una periodista en prime time".
¿Es esto a lo que te refieres?
2 K 38
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Una duda: ¿Rosa Belmonte llegó a pronunciar su nombre y sus apellidos: "Sarah Santaolalla" o sólo dijo "ésa que es mitad tal y mitad lo otro"?. Gracias (es importante, ahí está la diferencia entre que te insulten directamente o que te dés por aludida sin que te hayan nombrado directamente)
2 K 32
#4 Tok_Tok
#1 De los creadores de M. Rajoy......
4 K 53
Alfon_Dc #14 Alfon_Dc
#1
O es parte de la ola de mierda..
0 K 7
#21 Otrebla8002
#1 cuando veo estos comentarios me descojono del equilibrismo para buscar excusas. Menudo esfuerzo estéril.
0 K 10
#23 Externalizado
#1 y la tal Sarah se refiere al hormiguero, Pablo Motos, Rosa Belmonte & co o solo dijo en un "programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico". "El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", porque asumes que se refiere a ellos y no a otro programa 'familiar'?
0 K 6
#15 pozz
Menuda piel mas fina que tiene esta impresentable de Santaolalla, se pone a insultar a todo quisqui por tv, y se indigna mucho y muy fuerte cuando la insultan a ella.
2 K 26
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
no ofende quien quiere sino quien puede. puede haber de fondo, en el inconsciente de Rosa Belmonte, cierta obsesión con el físico de Sarah Santaolalla. sólo voy a decir que son mujeres de físicos muy distintos. sin más
1 K 21
#18 Meinhard
Menuda basura de comentarios que hay arriba... Insultan a una persona por su físico y no por lo que dice y les parece bien. Así va el país con estos retrasados.
0 K 15
#22 Otrebla8002
Lo que es para descojonarse es que en el hormiguero haya tertulia política. No puedo entender que para algunos eso sea entretenimiento.
0 K 10
YSiguesLeyendo #20 YSiguesLeyendo *
el momento en que Rosa Belmonte hace esas alusiones en el programa y la respuesta de Sarah en sus redes, aquí: x.com/SarahPerezSanta/status/2021522404569464955 (los hechos: nadie pronuncia su nombre y apellidos, ella sí se da por aludida)
0 K 10
YSiguesLeyendo #19 YSiguesLeyendo
la insultan por las dos cosas, por lo que dice y por su físico. aunque en la respuesta, Sarah sólo haga mención a haberla ofendido por su físico, Rosa Belmonte la insulta por las dos cosas, es decir, también por lo que dice
0 K 10
oceanon3d #9 oceanon3d
Mira ...este no es un sitio para manipulaciones propias de niños de 7 años. Deja de insultar a la inteligencia y a la comunidad.
0 K 8
#17 Dedalos
No es todo esto un poco infantil?. Está chica pone sus cuestiones sobre la mesa..., y los otros se fijan en lo que más les llama la atención.

Que esperamos?
0 K 7
#2 VFR
Pobrecita que se ríen de ella. Que penita da
10 K -2
oceanon3d #12 oceanon3d *
#2 Si no sabes ver el problema para todos de esta deriva ultra de la sociedad, una ola de mierda, el problema también lo tienes tu.
2 K 48

menéame