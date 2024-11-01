Sarah Santaolalla responde a los insultos de 'El Hormiguero': 'El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió'

Relacionada: meneame.net/story/oido-tertulia-hormiguero-sobre-sarah-santaolalla-esa
"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico". "El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", ha dicho colgando el vídeo de la tertulia política de El Hormiguero. Y ha añadido: "No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?"..
Vaya lo de tonta lo tiene asumido.
Puño de hierro, mandíbula de cristal.
Una señora que tiene menos inteligencia que un caniche no puede ser el referente de la izquierda
Entonces si yo digo:
"Hay un usuario de menéame que es un miserable, porque banaliza y justifica insultos que recibió una periodista en prime time".
¿Es esto a lo que te refieres?
O es parte de la ola de mierda..
Que esperamos?