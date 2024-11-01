Sarah Santaolalla responde a los insultos de 'El Hormiguero': 'El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió'

"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico". "El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", ha dicho colgando el vídeo de la tertulia política de El Hormiguero. Y ha añadido: "No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?"..