Santiago Abascal, sobre la comunidad LGTBI: "Votarán a Vox, somos los únicos que quieren echar a quienes los quieren tirar por una azotea"
El líder de Vox ha agregado que su partido aboga por la repatriación de todos los inmigrantes ilegales.
etiquetas
:
lgtbifobia
,
racismo
,
vox
#3
Sandman
*
Y eso que son los que dicen que la bandera LGTBI representa "el totalitarismo y la corrupción de menores" y votan a favor de las terapias de conversión. Los cojones te van a votar, Santi.:
www.tiktok.com/@publico_es/video/7522471066397084950
3
K
56
#1
Milmariposas
Es que te tienes que reír... de lo absurdos que son esta gentuza...
4
K
55
#11
DonaldBlake
#1
Cierto, pero más absurdo es que alguno se lo creerá.
0
K
8
#4
Ovlak
O, como se dice comunmente, pondrán al zorro al frente del corral.
1
K
27
#6
Yonny
*
Van a expulsar a todos los cristianos ?? son los que quieren electrocutar a gays, convertirles obligándoles a ir a terapias de conversión, prohibirles el acceso al matrimonio, prohibirles el acceso a la adopción, prohibiendo el desfile del día del orgullo, etc etc etc
1
K
26
#7
joffer
Lo le falta razón, no le sobra razón.
Por cierto mucho gay de derecha pero mucho.
1
K
22
#8
Yonny
#7
A ver, un gay puede ser de derechas, no veo el problema. Si alguien es rico, entiendo que quiera pagar menos impuestos y no financiar la educación, sanidad o pensiones de los pobres... es poco patriota, y hasta egoismo, pero puede ser algo respetable.
Otra cosa es ser de ultra derecha y medio nazi, o nazi entero.
0
K
10
#9
Albarkas
Festival del humor
0
K
20
#12
Grahml
Más cafre y no nace este merluzo.
0
K
20
#5
Yuiop
Sí, seguro que votarán a violencia, odio y xenofobia.
1
K
15
#2
Aokromes
claro, por que ellos son los unicos partidos gay friendly .....
0
K
11
#10
okeil
A ver si cuela ...
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
