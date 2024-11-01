edición general
Santiago Abascal, sobre la comunidad LGTBI: "Votarán a Vox, somos los únicos que quieren echar a quienes los quieren tirar por una azotea"

El líder de Vox ha agregado que su partido aboga por la repatriación de todos los inmigrantes ilegales.

Sandman #3 Sandman *
Y eso que son los que dicen que la bandera LGTBI representa "el totalitarismo y la corrupción de menores" y votan a favor de las terapias de conversión. Los cojones te van a votar, Santi.: www.tiktok.com/@publico_es/video/7522471066397084950
Milmariposas #1 Milmariposas
Es que te tienes que reír... de lo absurdos que son esta gentuza... xD
#11 DonaldBlake
#1 Cierto, pero más absurdo es que alguno se lo creerá.
Ovlak #4 Ovlak
O, como se dice comunmente, pondrán al zorro al frente del corral.
Yonny #6 Yonny *
Van a expulsar a todos los cristianos ?? son los que quieren electrocutar a gays, convertirles obligándoles a ir a terapias de conversión, prohibirles el acceso al matrimonio, prohibirles el acceso a la adopción, prohibiendo el desfile del día del orgullo, etc etc etc
joffer #7 joffer
Lo le falta razón, no le sobra razón.
Por cierto mucho gay de derecha pero mucho.
Yonny #8 Yonny
#7
A ver, un gay puede ser de derechas, no veo el problema. Si alguien es rico, entiendo que quiera pagar menos impuestos y no financiar la educación, sanidad o pensiones de los pobres... es poco patriota, y hasta egoismo, pero puede ser algo respetable.
Otra cosa es ser de ultra derecha y medio nazi, o nazi entero.
#9 Albarkas
Festival del humor
#12 Grahml
Más cafre y no nace este merluzo.
Yuiop #5 Yuiop
Sí, seguro que votarán a violencia, odio y xenofobia.
Aokromes #2 Aokromes
claro, por que ellos son los unicos partidos gay friendly .....
#10 okeil
A ver si cuela ...
