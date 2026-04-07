La sanidad valenciana pagará 225.000 euros por la muerte de una paciente a la que nadie atendió durante 36 horas

La sanidad valenciana ha acordado indemnizar con 225.000 euros a la familia de una mujer de 69 años que falleció en las urgencias del Hospital General Universitario de Valencia. La paciente acudió al centro con una pancreatitis aguda y, tras ser ingresada, pasó 36 horas sin ser atendida por ningún sanitario, un retraso que provocó finalmente su muerte.
Y sí, me parece insultante la cantidad.
SI DIOS QUIERE
Pero de penalizar de alguna forma a los culpables, nada, ¿no?