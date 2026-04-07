La sanidad valenciana pagará 225.000 euros por la muerte de una paciente a la que nadie atendió durante 36 horas

La sanidad valenciana ha acordado indemnizar con 225.000 euros a la familia de una mujer de 69 años que falleció en las urgencias del Hospital General Universitario de Valencia. La paciente acudió al centro con una pancreatitis aguda y, tras ser ingresada, pasó 36 horas sin ser atendida por ningún sanitario, un retraso que provocó finalmente su muerte.

earthboy #1 earthboy
Me lo gasto en postas.
devilinside #4 devilinside
#1 Tendrías para iniciar una pequeña guerra. Si compras los cartuchos de Remington, con esa pasta te llevarías unos 187500 cartuchos. Pocos me parecen
#2 Suleiman
Me parece poco. Junto con el dinero, alguien debería tener responsabilidades jurídicas....
emmett_brown #3 emmett_brown *
#2 Y pagarlo el o los responsables, no todos los valencianos a escote.

Y sí, me parece insultante la cantidad.
sotillo #7 sotillo
#2 ¿Quién, un MIR que está haciendo las tareas de un adjunto por poco más de mil euros, el adjunto que está sobrepasado por la demanda y al que nadie hace caso cuando demanda más recursos, el jefe de servicio que sabe que no le aumentaran la plantilla por mucho que llore? Por qué el que no se va a llevar el castigo es el político que recorta ni los votantes que lo han puesto, mejor déjalo así a ver si en las proximal elecciones logramos más recursos y más justicia
SI DIOS QUIERE
#6 VFR
Que sigan las guardias de 24 horas
anv #5 anv
Dinero para aliviar el dolor de la familia de la víctima, supongo...

Pero de penalizar de alguna forma a los culpables, nada, ¿no?
