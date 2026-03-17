edición general
17 meneos
18 clics

Sanidad advierte a Isabel Díaz Ayuso que puede ser inhabilitada si no crea el registro de objetores al aborto

MadridLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con posible sanciones si no crea el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo. La presidenta madrileña se enfrenta a una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una multa si no cumple las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

| etiquetas: sanidad , advierte , ayuso , aborto inhabilitación
14 3 0 K 124 politica
10 comentarios
14 3 0 K 124 politica
Comentarios destacados:    
wildseven23 #3 wildseven23
Sería lo mejor que le podría pasar a los madrileños.

Bueno, lo mejor, no, lo mejor sería que les volviese la cordura y dejasen de votar a esta analfaburra trumpista y al borracho de MAR.
7 K 99
alfre2 #6 alfre2
#3 son madrileños. Les estás pidiendo mucho.
0 K 11
Glidingdemon #7 Glidingdemon
#6 por eso aquí un madrileño que no ha votado nunca está basura se pregunta porque de 17 comunidades el PP gobierna 14, a ver si España va a ser Madrid entera y todos votais a la analfaburra.
0 K 7
alfre2 #8 alfre2
#7 ves? Por su carácter y nula conciencia los reconoceréis
0 K 11
Glidingdemon #10 Glidingdemon
#8 xD xD xD ya no sé si lo dices por ti o por los 40 millones de madrileños.
0 K 7
vicus. #1 vicus.
Ya se hace esperar, inhabilitación ya, nada de multa, que la pagan los madrileños y madrileñas.
2 K 29
Nitanmal #4 Nitanmal
#1 No la imputan por las residencias y la van a sancionar por una formalidad... No caerá esa breva
0 K 9
vicus. #9 vicus.
#4 Alcapone cayó por un delito contra el fisco, a sabiendas de que era un criminal sanguinario.
0 K 20
karakol #5 karakol
Recuerda a Al Capone, que fue detenido por evadir impuestos y no por sus múltiples crímenes.
0 K 20
#2 DenisseJoel *
¿Inhabilitación? ¡Maldita dictadura sanchista! Ojalá siga resistiendo. :troll:
1 K 17

menéame