Sanidad advierte a Isabel Díaz Ayuso que puede ser inhabilitada si no crea el registro de objetores al aborto

MadridLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con posible sanciones si no crea el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo. La presidenta madrileña se enfrenta a una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una multa si no cumple las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.