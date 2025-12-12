·
33
meneos
32
clics
Sánchez ve "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra narcolanchas y pide una solución "pacífica"
Considera que son "operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional". Llama a encontrar una "solución pacífica" a la crisis.
|
etiquetas
:
pedro
,
sánchez
,
ataques
,
inaceptables
,
usa
,
narcolanchas
,
solución
,
pacífica
Comentarios destacados:
#11
En España las narcolanchas arrollan y asesinan a policías.
Alguien que no tiene control en situaciones de menor gravedad, no debería intentar aleccionar al resto.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
berkut
Es que es inaceptable.
Trump está siguiendo el camino de Hitler.
6
K
76
#4
Dav3n
*
#1
Igualito, oiga...
A ver, vale que Trump es un puto facha, OK. Pero comparar la ascensión de un hijo de puta en un contexto de derrota que tenía a Alemania en la mierda con un volantazo del imperio hacia posiciones defensivas para no perder la hegemonía mundial es un análisis que se queda cortísimo.
Ambos casos se parecen como un huevo a una castaña, más que nada porque EEUU lleva siglos actuando exactamente así en su patio trasero.
Cero novedades, y tengo que recordarte a Guaidó... Como lo alzaron entre todos eh? Igual que ahora con la Corina y su nobel de la paz mientras pide que EEUU invada su país
Esto no tiene nada que ver con Hitler sino con los nazis que gobiernan EEUU y Europa en general.
4
K
60
#8
NO86
#4
La novedad es lo descarado del asunto.
Antes parecían los buenos (no lo eran, nadie era bueno, ellos eran malos, pero disimulaban).
Ahora no les importa quedar como los malos, mantienen la retórica pero no las formas.
3
K
36
#10
RoterHahn
*
#8
Ya ni disimulan puertas afuera.
Me da que como dices la opinion "internacional" se la suda. Lo de los yankis, es propaganda interna a estas alturas.
1
K
21
#21
Dav3n
*
#8
Bueno, es caso de urgencia.
Lo curioso es que los europeos estén acelerando la caída mientras esgrimen enfrentarse a ellos...
Qué oportuno es que Europa esté en manos de unos tipos que primero se postran a sus pies y después se enrocan en avivar un conflicto imperial ya perdido, no?
Parece que tras bambalinas estén haciendo justo lo que más ayuda al imperio: sacrificar un peón, en este caso, auto-sacrificarnos. Ayyy está Jaja Kallas, esa Estonia que ya está bajo la lupa de anticorrupción muahajajaja
El día que los europeos se den cuenta será demasiado tarde. Y no va a haber ningún enfrentamiento con Rusia: simplemente nos van a hundir económicamente. Los de la comisión europeda.
El altar ritual anda echando humo.
1
K
19
#16
berkut
#4
Más allá de lógicas puntualizaciones contextuales e historicas, el volantazo autoritario y agresivo es evidente en ambos casos.
En ambos casos se justifica la expansión por razones de supervivencia vital
1
K
16
#18
Dav3n
*
#16
Es que no es expansión sino una retirada a posiciones defensivas imperiales.
No se parece y no se va a parecer jamás al caso Alemán.
Es más, el caso Alemán fue alimentado por el propio Imperio
Lo que hace EEUU no lo alimenta ninguna otra potencia, lo hacen ellos solitos y encima les está saliendo como el ojete porque saben que esa fuerza que muestran en Venezuela solo les funciona ahí.
Que se vayan a China o a Rusia, bueno, no, a Rusia no que ya se está viendo cómo les ha salido la jugada
0
K
11
#6
Wachoski
*
#1
sigue el camino imperial yankee de costumbre.... pero un poco más bestia, que están perdiendo la hegemonía... no hace falta exagerar a lo nazi, ya cambió el mundo y las estrategias de dominación.
0
K
7
#12
Findeton
#1
Así que atacar al dictador usurpador Maduro que perdió las elecciones es ser Hitler.
Claro, claro
1
K
20
#15
berkut
#12
Usurpador Maduro?
Hablemos de Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, etc.
Justificar el ataque de USA por razones democráticas o humanitarias da risa chico.
0
K
10
#19
Findeton
*
#15
No, yo no estoy justificando el ataque de USA. Sí señalo sin embargo que Maduro efectivamente dio un auto-golpe porque perdió las elecciones y sin embargo se quedó en el poder.
Y comparar esto con Hitler, pues, lo típico. Todo es Hitler hoy en día.
0
K
13
#26
berkut
#19
Trump quiere el petróleo de Venezuela en condiciones AUN más favorables de las que se lo proporciona Maduro.
Lo demás argumentos que pueda esgrumir Trump, son propaganda.
Pensar que las condiciones de la inmensa mayoría de los venezolanos van a mejorar sin Maduro es pueril.
0
K
10
#27
Findeton
#26
Obviamente sin Maduro las condiciones de los venezolanos van a mejorar. Es muy difícil hacerlo peor que Chávez/Maduro. Muy muy difícil.
0
K
13
#28
berkut
#27
Lo que es imposible es mejorar las condiciones de los venezolanos con las sanciones a Venezuela que impone USA.
Y no, dichas sanciones no vienen por que Maduro "oprime" a su pueblo o porque sea un corrupto.
1
K
18
#30
Findeton
#28
Sin el dictador usurpador Maduro, no hay sanciones. Ergo, la cosa mejoraría según tu razonamiento.
0
K
13
#39
berkut
#30
Falso. Las sanciones se imponen en el momento que los gobiernos de Venezuela no reaponden a los intereses de USA
0
K
10
#31
Mikhail
#12
Sí, señor, Maduro es un usurpador porque no nos creemos que ganara las elecciones presidenciales. Podría aprender de España que nuestro jefe de estado es legítimo porque democráticamente fue el ganador en la elecciones de..., de... Oh, wait!
0
K
8
#32
Findeton
#31
O lo mismo deberías aprender la diferencia entre un sistema presidencialista y otro parlamentario. Nada que ver con el hecho, que Maduro falsificó las elecciones, de hecho no ha presentado los resultados desglosados por mesa, como manda la ley y siempre se había hecho.
0
K
13
#35
Mikhail
#32
Sí y podrías aprender tú la diferencia entre democracia y lo que tenemos es occidente.
0
K
8
#36
Findeton
#35
Claro, democracia para ti es lo que hay en Venezuela, Cuba, Corea del Norte...
0
K
13
#13
Asimismov
#1
¿Se puede decir ya ¡Heil Trump!?
1
K
22
#17
berkut
#13
Sí
0
K
10
#34
Antipalancas21
#1
Es que es tan hijo de frutas como el, pero ya mas demente todavia
0
K
20
#11
krogan
En España las narcolanchas arrollan y asesinan a policías.
Alguien que no tiene control en situaciones de menor gravedad, no debería intentar aleccionar al resto.
5
K
58
#14
pozz
En España lo aceptable es que los narcos maten a policias y guardias civiles.
Menudo gobierno central de auténticos hijos de puta que tenemos en este pais...
6
K
41
#20
Findeton
#14
En España lo aceptable es vender equipos anti-disturbios a la dictadura cubana, como hace Sánchez.
2
K
31
#2
aPedirAlMetro
*
"operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional"
No debilitan nada, lo incumplen de forma flagarante.
Seguro que les cubrimos a sanciones.
Si mañana Venezuela "confisca" un buque norteamericano, hablara occidente, de "operaciones extrajudiciales que debilitan el Derecho Internacional" ?
Pues eso.
Basta ya de lamerle el culo al pirado fascista que hay en USA, o nos vamos a la mierda.
4
K
36
#33
Mikhail
#2
Y no olvidemos que fue en aguas internacionales. Es un acto de piratería.
1
K
15
#22
omega7767
¿y que piensa Feijoo del ataque a narcolanchas?
1
K
19
#23
Andreham
Madre mía qué desfile de "yo no apoyo a estados unidos pero...".
1
K
16
#24
Dav3n
#23
Razona sobre tu afirmación, dame más datos de tu queja, por favor
Si algo hemos aprendido estos años es que la mejor opción es dejaros hablar
0
K
11
#37
silencer
Pedro, tienes razón pero tampoco hace falta q pises todos los charcos de Trump
Primero porque no tendrás tiempo material
segundo, porque este tipo es muy rencoroso y te lo hará pagar
0
K
11
#25
Uge1966
La palabra "inaceptable" ha dejado de tener el sentido que debería tener.
0
K
10
#3
IkkiFenix
Como saben que son narcolanchas? Solo por que lo dice EEUU?
0
K
10
#5
Dav3n
#3
Supongo que votan a Feijó
0
K
11
#7
Mauro_Nacho
*
#3
Aunque fueran narcolanchas también sería inaceptable que EE.UU. las ataque en aguas jurisdiccionales de Venezuela o en aguas internacionales.
Es muy importante que Europa, por lo tanto España denuncie los hechos porque son muy graves.
4
K
37
#9
plutanasio
#3
o porque son plataneras con 4 motores del tamaño de un v16 cada uno
2
K
30
#29
dclunedo
"A que mando a la Furor" añadió el guapo
0
K
6
#38
Dean__Huijsen
Algunos en el psoe y Podemos están muy nerviosos por lo que se encuentre en Venezuela.
0
K
6
