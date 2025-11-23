Sánchez reitera su confianza en el fiscal general del Estado, pero respeta la decisión del Supremo

Pedro Sánchez ha manifestado su discrepancia con el fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, por un delito de revelación de datos reservadosTras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia".