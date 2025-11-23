Sánchez reitera su confianza en el fiscal general del Estado, pero respeta la decisión del Supremo

Pedro Sánchez ha manifestado su discrepancia con el fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, por un delito de revelación de datos reservadosTras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia".
| etiquetas: pedro sánchez. fiscal general , tribunal supremo
Y el remate es fantástico: suelta que “otras instancias jurisdiccionales” quizá puedan arreglar lo que el Supremo ha dicho clarito. Traducido: si la Justicia no le gusta, busca otra ventanilla hasta que alguien le firme el justificante.
Dos… » ver todo el comentario
Está claro que si alguien lo pone es solo para joder.
El PP y resto de crepúsculos de la derecha incluyendo sus soldados de las redes no lo hacen.
Pero no hay buen que por mal no venga; este intento de golpe de estado es el clavo en la tumba electoral del PP.
Tú vete a defender al noviete defraudador que cada uno se coloca en la casilla que desee para su retrato
Por cierto de qué puto golpe de estado hablas? El fiscal general es un puto delincuente y así ha quedado acreditado.