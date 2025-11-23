edición general
Sánchez reitera su confianza en el fiscal general del Estado, pero respeta la decisión del Supremo

Pedro Sánchez ha manifestado su discrepancia con el fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, por un delito de revelación de datos reservadosTras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia".

woody_alien #5 woody_alien *
Sería divertido que alguien denunciase a los jueces por revelación de secretos, han filtrado la sentencia antes de publicarla oficialmente.
3 K 48
Froku #10 Froku
#5 Lo que han comunicado es el fallo.
0 K 15
woody_alien #11 woody_alien *
#10 El fallo es lo que hay al final del estudio argumentado que conduce a él, y todavía no han publicado ni una línea.
0 K 15
Fotoperfecta #12 Fotoperfecta
#5 No hay revelación de secretos cuando todo el mundo conocía que los del Supremo iban a empurarse al Fiscal General :troll:
0 K 12
teneram #14 teneram
#13 La que indicas no es el Sánchez
0 K 20
Ze7eN #15 Ze7eN
#14 Ahm, debe ser otro Gobierno, entonces. Ok xD
0 K 19
alcama #1 alcama
El fiscal cometió delito a instancias de Moncloa. Le parecerá mal dejarle tirado ahora. Y cuidado con esta mafia, quizá le ha prometido algo. Sánchez no tiene escrúpulos
3 K 31
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Solo faltaba.
1 K 22
pepel #2 pepel
Eso demuestra que no solo en el PP se puede navegar contracorriente. Ayuso, entérate.
0 K 20
Kmisetas #3 Kmisetas
Sánchez “respeta” la sentencia igual que un niño respeta el brócoli: con cara de asco y pensando cómo escupirlo sin que se note. Repite que confía en el fiscal condenado… pero ya activa su sustitución, no vaya a ser que la broma le estalle más en la cara.

Y el remate es fantástico: suelta que “otras instancias jurisdiccionales” quizá puedan arreglar lo que el Supremo ha dicho clarito. Traducido: si la Justicia no le gusta, busca otra ventanilla hasta que alguien le firme el justificante.

Dos…   » ver todo el comentario
3 K 20
Battlestar #4 Battlestar
#3 Lo que no entiendo es por qué la gente sigue poniendo el brócoli cuando todos han dejado claro que no lo quieren y hasta el propio brocoli deja bien claro con su repugnante sabor que no quiere ser comido :troll:
Está claro que si alguien lo pone es solo para joder.
0 K 10
traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs
#4 a la plancha con ajo, sal, pimienta y un chorro de aceite picante es una guarnición cojonuda.
0 K 10
oceanon3d #7 oceanon3d *
#3 La democracia se defiende amigo ... y presidente de España el primero.

El PP y resto de crepúsculos de la derecha incluyendo sus soldados de las redes no lo hacen.

Pero no hay buen que por mal no venga; este intento de golpe de estado es el clavo en la tumba electoral del PP.

Tú vete a defender al noviete defraudador que cada uno se coloca en la casilla que desee para su retrato
0 K 8
Kmisetas #8 Kmisetas *
#7 Me la suda el PP y la pareja de. Aqui el único monigote apesebrado que le lame el culo al PSOE eres tú. Sal de esta cámara de eco, que das ascopena.

Por cierto de qué puto golpe de estado hablas? El fiscal general es un puto delincuente y así ha quedado acreditado.
0 K 6

